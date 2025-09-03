Merkez Bankası faiz kararı Eylül 2025: Piyasalar nefesini tuttu

Yatırımcılar ve ekonomistler, TCMB'nin Eylül ayı faiz kararını bekliyor. Enflasyon beklentileri ve küresel gelişmeler kararı etkileyecek mi?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte, Türkiye ekonomisinin en çok merak edilen konularından biri olan Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı gündeme oturdu. Yatırımcılar, ekonomistler ve vatandaşlar, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak sonucu büyük bir dikkatle bekliyor. Özellikle son aylarda enflasyonda yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, faiz kararına ilişkin beklentileri daha da artırmış durumda.

Merkez Bankası'nın Ağustos 2025 verilerine göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir miktar azalmış olsa da, reel sektör ve hane halkının beklentileri hala yüksek seviyelerde seyrediyor. Bu durum, TCMB'nin faiz politikasını şekillendirmede önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor. Enflasyonla mücadeledeki kararlılık ve fiyat istikrarını sağlama hedefi, TCMB'nin alacağı kararlarda belirleyici olacak gibi görünüyor.

Küresel piyasalardaki gelişmeler de faiz kararını etkileyen önemli unsurlardan biri. Özellikle gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz politikaları ve küresel ekonomik büyüme beklentileri, Türkiye ekonomisi üzerinde dolaylı yoldan etkili oluyor. Bu nedenle, TCMB'nin küresel gelişmeleri yakından takip ederek, iç dinamiklerle birlikte değerlendirme yapması bekleniyor.

Yatırımcılar, TCMB'nin olası faiz indirimi ya da faiz artırımı kararlarının, yatırım stratejilerini nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Özellikle döviz kurlarındaki hareketlilik ve enflasyon beklentileri, yatırımcıların risk iştahını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle, faiz kararının açıklanmasının ardından piyasalarda yaşanacak olası hareketlilikler, yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

TCMB'nin Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı, bu yılın 7'nci toplantısı olacak. Toplantının ardından yapılacak açıklama ile faiz kararının yanı sıra, TCMB'nin gelecek dönem para politikası stratejileri hakkında da ipuçları vermesi bekleniyor. Piyasalar, TCMB'nin enflasyonla mücadeledeki kararlılığını ve fiyat istikrarını sağlama hedefini destekleyen bir politika izleyip izlemeyeceğini merakla bekliyor.

Sonuç olarak, Merkez Bankası'nın Eylül 2025 faiz kararı, Türkiye ekonomisi için kritik bir dönüm noktası olabilir. Enflasyon beklentileri, küresel gelişmeler ve yatırımcıların beklentileri doğrultusunda alınacak karar, ekonomik gidişatı önemli ölçüde etkileyecek. TCMB'nin alacağı kararın, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı vermesi ve piyasalara güven aşılaması bekleniyor.