MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI MAYIS 2023: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, sat kaçta? TCMB politifa faizi beklentisi

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması bugün yapılacak. Aralık ve Ocak ayında politika faizini yüzde 9’da tutan banka Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle faizi Şubat ayında 50 baz puan daha düşürmüştü. Mayıs ayı için faiz kararının yüzde 8.5 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı açıklaması için geri sayım sürüyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının yapılacağı saat ve beklentiler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı bugün (25 Mayıs Perşembe) saat 14:00’te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Merkez Bankası şubat ayında faizi yarım puan düşürerek yüzde 8,50'ye çekmişti. Mart ayında ve nisan ayında ise faizde değişiklik yapmamıştı.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ 2023

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024



