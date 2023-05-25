MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI MAYIS 2023: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, sat kaçta? TCMB politifa faizi beklentisi

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması bugün yapılacak. Aralık ve Ocak ayında politika faizini yüzde 9’da tutan banka Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle faizi Şubat ayında 50 baz puan daha düşürmüştü. Mayıs ayı için faiz kararının yüzde 8.5 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı açıklaması için geri sayım sürüyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının yapılacağı saat ve beklentiler...
Merkez Bankası faiz kararı bugün (25 Mayıs Perşembe) saat 14:00’te açıklanacak.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.
Merkez Bankası şubat ayında faizi yarım puan düşürerek yüzde 8,50'ye çekmişti. Mart ayında ve nisan ayında ise faizde değişiklik yapmamıştı.
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