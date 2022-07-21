Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? TCMB'den açıklama! 21 Temmuz 2022 Perşembe

21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak edildi. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan toplantı sonrası açıklama yapıldı. Faiz kararı sonrası gözler dolar/TL kuruna çevrildi. Dolar bugün faiz kararı öncesi 17,72’ye çıkarak 20 Aralık’taki rekor sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kur yapılan açıklama sonrası 17,68 TL seviyesinden işlem görüyor. Birçok kişi yapılan "TCMB faiz kararı ne oldu?", "2022 Temmuz ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç?", "Faiz arttı mı, düştü mü?" soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorguluyor. Ayrıntılar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankasının 21 Temmuz Perşembe günü yapılan toplantı öncesi faiz arttırımına gidilmeyeceği öngörülüyordu. Merkez Bankası'nın 14 olan politika faizinin bugünkü toplantı sonunda da sabit bırakacağı düşünülüyordu.

Merkez Bankası faiz kararı 21 Temmuz Perşembe günü Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası açıklandı.

2022 MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası 2022'nin ilk 6 ayında faizi değiştirmemişti.

21 Temmuz 2022 Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası flaş bir açıklamada bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.

Merkez Bankasının bugün faiz kararı öncesi 17,72’ye çıkarak 20 Aralık’taki rekor sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kur Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında 17,68 TL seviyesinden işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

SON MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDA HANGİ KARAR ALINMIŞTI?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan önceki toplantıda ise politika faizi yüzde 14’te sabit tutulmuştu. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik risklerin yılın ilk yarısında olumsuz yönde gerçekleştiği, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olduğu belirtilmişti.

