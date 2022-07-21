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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU? Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? İşte TCMB faiz kararı...

21.07.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası açıklandı. Bugün öğle saatlerinde 17,72'den işlem gören Dolar TCMB'nin faiz kararı sonrası 17,68 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? Faiz arttı mı, düştü mü? İşte TCMB'den yapılan flaş açıklama...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU? Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? İşte TCMB faiz kararı...

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan toplantı sonrası açıklama yapıldı. Faiz kararı sonrası gözler dolar/TL kuruna çevrildi. Dolar bugün faiz kararı öncesi 17,72’ye çıkarak 20 Aralık’taki rekor sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kur yapılan açıklama sonrası 17,68 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? Konuya ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankasının 21 Temmuz Perşembe günü yapılan toplantı öncesi faiz arttırımına gidilmeyeceği öngörülüyordu. Merkez Bankası'nın 14 olan politika faizinin bugünkü toplantı sonunda da sabit bırakacağı düşünülüyordu.

21 Temmuz 2022 Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası flaş bir açıklamada bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

SON MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDA HANGİ KARAR ALINMIŞTI?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan önceki toplantıda ise politika faizi yüzde 14’te sabit tutulmuştu. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik risklerin yılın ilk yarısında olumsuz yönde gerçekleştiği, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olduğu belirtilmişti.

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