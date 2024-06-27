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Merkez Bankası faiz kararı için sürpriz yapmadı! Mevduat faizi ve enflasyon mesajı: 'Gerektiğinde çeşitlendirilecek...'

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.06.2024 14:00
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Son dakika haberi… Türkiye’nin bugünkü en önemli gündemi olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı belli oldu. Artırımlarının ardından iki aydır yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılan politika faizinin bu ay da değişmesi öngörülmemişti. İşte Merkez Bankası’nın Haziran ayı faiz kararı ve PPK metninde yer alan o ifadeler…

Merkez Bankası faiz kararı için sürpriz yapmadı! Mevduat faizi ve enflasyon mesajı: 'Gerektiğinde çeşitlendirilecek...'

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından belli oldu. Enflasyonla mücadele ve TL’deki değerlenme sürecinde sıkı duruş mesajı veren bankanın bu ayki kararı merak ediliyordu. Peki Haziran 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

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İŞTE MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI

Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00 itibarıyla duyuruldu. Banka en son Mart ayında 500 baz puanlık faiz artışına gitmiş, Nisan ve Mayıs aylarında ise politika faizini değiştirmemişti. Bugünkü toplantıdan faizlerin yüzde 50’de sabit kalması yönünde ekonomistlerin beklentisi vardı.

Bu doğrultuda politika faizi yüzde 50 olarak açıklandı.

ALTIN

"ENFLASYONDA ZAYIFLAMA KESİNTİYE UĞRADI"

İşte PPK metninde yer alan o ifadeler:

"Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama mayıs ayında geçici bir kesintiye uğramıştır. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite gelişmeleri yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

PİYASA DOLAR

FAİZ TOPLANTILARININ TARİHLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Bankadan yapılan bir diğer duyuruya göre ise, 25 Temmuz 2024 ve 22 Ağustos 2024 olarak ilan edilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının tarihlerinin değiştirildiği bildirildi. Başkan Fatih Karahan’ın bu tarihlerde G20 Maliye Bakanları, Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na katılacak olması nedeniyle olduğu dile getirildi. Toplantı tarihleri sırasıyla 23 Temmuz 2024 ve 20 Ağustos 2024 olarak duyuruldu.


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