Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Tüm gözler o saate çevrildi: İslam Memiş piyasadaki oluşabilecek tabloyu çizdi! ‘Gram altında o seviyenin önü açılacak…’

Ekonomi gündeminin bugünkü en önemli maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklanacak faiz kararı oldu. Geçtiğimiz ay 250 baz puanlık artışla yüzde 17,50 seviyesine çıkarılan politika faizi için Ağustos ayı faiz beklentisi belli oldu. Bu kapsamda PPK toplantı tarihi ve saati araştırılıyor. Peki 2023 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

YILIN SEKİZİNCİ KARARINI DUYURACAK

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Kurul, Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın 8'inci faiz kararını vermek üzere toplanacak.

FAİZ KARARI NE OLACAK?

Banka, bir önceki toplantısında politika faizini 250 baz puan artırdı. Yüzde 17,5'e çıkardı. Bu ayki beklentiler ise bankanın faizleri 150 puan artırması bekleniyordu. Ancak ekonomistler Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için alınan kararın ardından tahminlerini revize ederek bu ayki faiz artışının 250 baz puan olabileceği yönünde tahminde bulundu.

PARASAL SIKILAŞMAYA DEVAM

Toplantının ardından açıklanan bir önceki ayın karar metninde, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıkılaşma sürecinin devam ettiği vurgusu yapılmış, sadeleşme sürecinin kademeli devam edeceğinin altı çizilmişti. Bu kapsamda en önemli adım ise geçtiğimiz hafta Kur Korumalı Mevduat hesaplarına getirilen sınırlama olmuştu.

Bu karar metninde de enflasyon gelişmeleri ve para politikasına ilişkin mesajlar yakından takip edilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Piyasalar da pür dikkat TCMB’nin açıklayacağı kararı bekliyor. Dolar/TL kuru 27 liranın üzerinde tutunmaya başarırken bu sabah serbest piyasada 27,24 TL seviyelerinde bulunuyor. Euro/TL de 29,73 seviyesini gördü. Gram altın fiyatı 1681 TL düzeylerinde hareket ediyor. Gram altın Kapalıçarşı satış fiyatı ise ekran ile makası açmış durumda. 1736 liralık bir fiyat söz konusu. Çeyrek altın fiyatı 2.913 TL, Cumhuriyet altını 11.807 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1.687 TL’den ekranlara yansıyor.

## ANLIK, CANLI, GÜNCEL ALTIN, DÖVİZ VE BORSA VERİLERİNİ BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

ONS ALTIN İKİ HAFTANIN ZİRVESİNDE

Ons altın fiyatı, ABD doları ve Hazine getirilerindeki gerilemenin, merkez bankacılarının Jackson Hole toplantısında verecekleri faiz sinyalini görmeyi bekleyen yatırımcıların külçe altına olan iştahının canlanmasıyla 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktI. Ons altın 1.922,29 dolara kadar yükseldi ve 10 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,3 artışla 1921,04 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN İÇİN İSLAM MEMİŞ’TEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Merkez Bankası faiz kararı ile gram altın fiyatı düşer mi yükselir mi? sorusu da merak ediliyor. Bu kapsamda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının gram fiyatı için beklentilerini duyurdu, tahminde bulundu.

“Gram tarafında ekranlarda 1657 lira seviyesinde bir gram altın fiyatı görüyorsunuz” diyen uzman isim, “Tabii ki öyle bir fiyat yok şu an Kapalı Çarşı piyasasında gram altın TL fiyatı 1728-1733 TL seviyesinde. Gram altın/TL fiyatı yine beklediğimiz gibi o yükseliş trendine yolunda devam ediyor” ifadelerini kullandı.

GRAM İÇİN 3 RAKAM VERDİ

Gram altında özellikle 3 rakama dikkat çeken Memiş, “Özellikle yine son 2 haftadır gram altın TL fiyatında 1700 lira seviyesine kadar bir geri çekilme vardı. Buralar son fırsat, tekrar yukarı yönlü ataklar devam edecek demiştim. O yüzden o 1700 lira rakamlar güzel bir alım fırsatıydı. Ons altında her ne kadar baskılanma süreci devam etse de gram altın bundan etkilenmez. Yani 1700 lira seviyesinin altında gram altın çok çok zor bu saatten sonra. Yine yıl sonuna kadar hedefimiz 1880 lira seviyesi, hatta dolar kurunu yukarı yönlü ataklar görürsek 2000 lira seviyesinde önü açılmış olacak. Elinde altın bulunanlar azaltmak için fırsat kollayanlar eğer ev almayacaksa araba almayacaksa arsa almayacaksa yani elindeki altına ihtiyacı yoksa bu fiyatlardan bozdurmalarına kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü yeni rekorlar yolda 2024 yılıyla alakalı öngörümü de söyledim 2000-2500 lira aralığında bir fiyatlama karşınızda olacak” şeklinde değerlendirmede bulundu.



