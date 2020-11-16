FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.11.2020 14:16 | Son Güncelleme

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.

Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 27 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu.

Ekonomistler, yıl sonu politika faizinin yüzde 13,75-16,25 aralığında olabileceğini bildirdi. Ekonomistlerin, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 15,25 olarak gerçekleşti.

22 Ekim'deki son PPK toplantısında, politika faizi yüzde 10,25'te sabit bırakılırken, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki fark 300 baz puan olarak belirlenmişti.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Bütçe ekimde 4,9 milyar lira açık verdi Bütçe ekimde 4,9 milyar lira açık verdi
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri'nden ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri'nden ilk açıklama
Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi
Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi
Geri sayım başladı! İki il arası mesafe 4 saat kısalacak
Geri sayım başladı! İki il arası mesafe 4 saat kısalacak
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! 15 bin liraya kadar maliyet çıkabilir
Araç sahipleri dikkat! 15 bin liraya kadar maliyet çıkabilir
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli atıldı
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli atıldı
Hamsinin kilosu 25 liraya düştü
Hamsinin kilosu 25 liraya düştü
KYK borcu banka hesap blokesi kaldırma 2020... KYK bursu e-haciz nasıl kalkar? Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu banka blokesi kaldırma yöntemleri!
KYK borcu banka blokesi nasıl kalkar?
Bütçe ekimde 4,9 milyar lira açık verdi
Bütçe ekimde 4,9 milyar lira açık verdi
Bankaların çalışma saatleri değişti! İstanbul’da bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor?
İşte güncel banka çalışma saatleri!
Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı
Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.