Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ekim ayı PPK faiz toplantısı takvimi ve TCMB faiz kararı tarihi!

Merkez Bankası faiz kararı tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Belirli tarihlerde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısının günü merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ekim ayı TCMB faiz kararı tarihi ve detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 12,00 seviyesine çekilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı tarihi merak konusu oldu.

TCMB faiz toplantısı 20 Ekim'de yapılacak.

TCMB FAİZ KARARI HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan karar aynı gün yani 20 Ekim'de saat 14:00'te açıklanacak.



