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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ekim ayı PPK faiz toplantısı takvimi ve TCMB faiz kararı tarihi!

14.10.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrası TCMB Eylül ayı politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12,00 seviyesine çekti. Ekonomi ve piyasaları yakından takip eden yatırımcıların gözü şimdi Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan TCMB PPK toplantısında. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Ekim ayı TCMB faiz kararı tarihi...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ekim ayı PPK faiz toplantısı takvimi ve TCMB faiz kararı tarihi!

Merkez Bankası faiz kararı tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Belirli tarihlerde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısının günü merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ekim ayı TCMB faiz kararı tarihi ve detaylar haberimizde...

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz artıracak mı, düşürecek mii

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 12,00 seviyesine çekilmişti.

Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı tarihi merak konusu oldu.

TCMB faiz toplantısı 20 Ekim'de yapılacak.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte faiz kararlarıyla ilgili yorumlarr

TCMB FAİZ KARARI HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan karar aynı gün yani 20 Ekim'de saat 14:00'te açıklanacak.

Merkez Bankası'ndan son bir ayda ikinci faiz artırımı: Politika faizi yüzde 17.75

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