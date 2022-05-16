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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? İşte olası karar hakkında ayrıntılar

16.05.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı açıklanmasının sonrasında TCMB faiz kararı Mayıs 2022 için de geri sayım başladı. Her ay düzenlenen toplantılardan Mayıs ayınki için geri sayım sürüyor. Peki 2022 Mayıs ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte merak edilenler...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? İşte olası karar hakkında ayrıntılar

2022 Merkez Bankası kararları şu ana kadar faizi sabit tutma yönündeydi. Merkez Bankası toplantı takvimine bakıldığında daha çok fazla sınav bulunuyor. Her ay düzenlenen toplantılardan Mayıs ayınki için geri sayım başladı. Peki 2022 Mayıs ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak. Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Mart ve Nisan ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Yüzde 14 oranında sabit tutulan faizde bu ay da değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.

Ancak Merkez Bankası faiz kararı Mayıs 2022 için sürprizler de olabilir. Enflasyon oranı sonrası faiz kararında düzenleme yapılabilir.

NİSAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda Nisan ayı faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

TCMB Mayıs ayı kararına az bir süre kaldı. Piyasalarda etki edecek olan bu karar için tahminler yapıldı. Son 5 toplantıda faizleri sabit tutan TCMB'nin bu ay ne yapacağı merak konusu. Türk lirasını destekleyen politikalar üzerinde duran Merkez Bankası, bu konuda istikrarlı adımlar atmaya devam ediyor. Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantı tarihi araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar "Merkez Bankası faiz kararı ne olur?" sorusuna yanıt arıyor.

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