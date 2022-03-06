Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

Rusya-Ukrayna savaşıyla hareketlenen dolar ve altının akıbeti Merkez Bankası tarafından alınacak faiz kararı ile belli olacak. Bilindiği üzere Merkez Bankası faiz toplantısı ocak ayında yapılmıştı. Üçüncü toplantı ise mart ayında yapılacak. Dolar yeni haftaya 14,21 TL seviyelerinden, gram altın ise 899 TL seviyesinden başlamayı planlıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilindiği üzere Merkez Bankası, ocak ve şubat aylarında politika faizini sabit bırakma kararı almıştı. Yılın üçüncü faiz toplantısı 17 Mart 2022'de gerçekleştirilecek.

2022 MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI TARİH LİSTESİ

17 Mart 2022

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

2022'nin ilk FED faiz toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Yılın ikinci toplantısının 15-16 Mart'ta, üçüncü toplantısının ise 3-4 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı.

ABD'de enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesinde seyretmesinden dolayı yıl içerisinde birçok kez faiz artırımı yapılacağı ifade ediliyor. FED'in bu yıl en az 3 kez faiz artırımı yapabileceği savunulurken JP Morgan bu tahmini 9'a çıkardı. Faiz artırımıyla alakalı açıklama yapan JP Morgan Chase'in CEO’su Dimon, "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar. Ekonominin bunu absorbe etmesi çok kolay olur." ifadelerini kullandı.

Doların yönü kripto para, altın, hisse gibi birçok varlığın değerinde etkili olacak. Böylelikle dolar, altın, kripto para, hisse, emtia için mart ayı kritik bir hafta olacak. Öte yandan Rusya-Ukrayna gerilimi de yakından takip edilecek.

