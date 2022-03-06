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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

06.03.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı doların ve altının yönünün yukarı çevrilmesine neden oldu. Doların yönünü belirleyecek bir diğer önemli gelişme de Merkez Bankası faiz toplantısında alınacak faiz kararı olacak. Yatırımcıların ve piyasanın gözü Merkez Bankası faiz toplantısına çevrildi. Öte yandan FED faiz toplantısı da piyasalar tarafından merakla bekleniyor. İşte Merkez Bankası toplantı tarihleri...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

Rusya-Ukrayna savaşıyla hareketlenen dolar ve altının akıbeti Merkez Bankası tarafından alınacak faiz kararı ile belli olacak. Bilindiği üzere Merkez Bankası faiz toplantısı ocak ayında yapılmıştı. Üçüncü toplantı ise mart ayında yapılacak. Dolar yeni haftaya 14,21 TL seviyelerinden, gram altın ise 899 TL seviyesinden başlamayı planlıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilindiği üzere Merkez Bankası, ocak ve şubat aylarında politika faizini sabit bırakma kararı almıştı. Yılın üçüncü faiz toplantısı 17 Mart 2022'de gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

2022 MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI TARİH LİSTESİ

  • 17 Mart 2022
  • 14 Nisan 2022
  • 26 Mayıs 2022
  • 23 Haziran 2022
  • 21 Temmuz 2022
  • 18 Ağustos 2022
  • 22 Eylül 2022
  • 20 Ekim 2022
  • 24 Kasım 2022
  • 22 Aralık 2022

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

2022'nin ilk FED faiz toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Yılın ikinci toplantısının 15-16 Mart'ta, üçüncü toplantısının ise 3-4 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı.

ABD'de enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesinde seyretmesinden dolayı yıl içerisinde birçok kez faiz artırımı yapılacağı ifade ediliyor. FED'in bu yıl en az 3 kez faiz artırımı yapabileceği savunulurken JP Morgan bu tahmini 9'a çıkardı. Faiz artırımıyla alakalı açıklama yapan JP Morgan Chase'in CEO’su Dimon, "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar. Ekonominin bunu absorbe etmesi çok kolay olur." ifadelerini kullandı.

Doların yönü kripto para, altın, hisse gibi birçok varlığın değerinde etkili olacak. Böylelikle dolar, altın, kripto para, hisse, emtia için mart ayı kritik bir hafta olacak. Öte yandan Rusya-Ukrayna gerilimi de yakından takip edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası
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