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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi!

19.12.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı, aralık ayının son günlerinin gelmesiyle araştırılmaya başlandı. Toplantıda alınacak faiz kararı piyasa izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi!

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı, piyasa izleyicilerin bir numaralı gündeminde yer aldı. Kasım ayında gerçekleştirilen toplantıda poltika faizi 150 baz puan düşürülmüş ve yüzde 9'a çekilmişti. Şimdi ise gözler, aralık ayı faiz toplantısında... Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi!

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararının 22 Aralık Perşembe günü 14.00'da duyurulması bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi!

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarında, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor.

PPK'DAN KRİTİK FAİZ AÇIKLAMASI!

Para Politikası Kurulu (PPK) faiz indirim sürecinin tamamlandığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi!

Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir."


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