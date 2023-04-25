Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısı tarihinde

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili araştırmalar 27 Nisan Perşembe gününün yaklaşması ile birlikte hız kazandı. Mart ayı olağan toplantısını 23 Mart 2023 tarihinde yapan banka politika faizini yüzde 8,5'te bırakmıştı. Banka depremler nedeniyle şubat ayında politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Şimdi gözler 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararının çıkacağı PPK toplantısına çevrildi. İşte, Merkez Bankası faiz kararı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 27 Nisan Perşembe günü açıklanacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 27 Nisan Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

Merkez Bankası faiz kararu da aynı gün açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılar tarafından yanıtlandı. Sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak ele alındı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşti.

