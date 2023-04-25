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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısı tarihinde

25.04.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken birçok kişi Nisan ayı PPK toplantısı tarihi ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Bilindiği üzere banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tuttu. Peki, 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısı tarihinde

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili araştırmalar 27 Nisan Perşembe gününün yaklaşması ile birlikte hız kazandı. Mart ayı olağan toplantısını 23 Mart 2023 tarihinde yapan banka politika faizini yüzde 8,5'te bırakmıştı. Banka depremler nedeniyle şubat ayında politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Şimdi gözler 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararının çıkacağı PPK toplantısına çevrildi. İşte, Merkez Bankası faiz kararı tarihi...

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 27 Nisan Perşembe günü açıklanacak.

merkez bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 27 Nisan Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

Merkez Bankası faiz kararu da aynı gün açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılar tarafından yanıtlandı. Sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak ele alındı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşti.

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