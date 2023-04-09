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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Nisan ayı Merkez Bankası PPK faiz kararı toplantı tarihi!

09.04.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken birçok vatandaş da arama motorlarında, "2023 Nisan ayı Merkez Bankası PPK faiz kararı toplantısı hangi tarihte?" sorusuna yanıt arıyor. Banka yılın üçüncü toplantısında faizleri yüzde 8,5 seviyesinde sabit bırakmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı hangi tarihte?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Nisan ayı Merkez Bankası PPK faiz kararı toplantı tarihi!

Merkez Bankası faiz kararı tarihi internette araştırılmaya başlandı. Şubat'ta faizleri 50 baz puan daha indiren banka yılın üçüncü toplantısında faizleri yüzde 8,5 seviyesinde sabit bırakmıştı. Şimdi gözler, Merkez Bankası faiz kararı tarihine çevrildi. İşte, Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi...

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olacak?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası toplantısı, 27 Nisan 2023 Perşembe günü yapılacak.

merkez bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı, Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre; 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

MART AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,5'te tuttu.

Merkez Bankası'nın karar metninde, depremin kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyeceği ancak orta vadede kalıcı bir etki yaratmayacağı belirtildi.

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