Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Nisan ayı Merkez Bankası PPK faiz kararı toplantı tarihi!

Merkez Bankası faiz kararı tarihi internette araştırılmaya başlandı. Şubat'ta faizleri 50 baz puan daha indiren banka yılın üçüncü toplantısında faizleri yüzde 8,5 seviyesinde sabit bırakmıştı. Şimdi gözler, Merkez Bankası faiz kararı tarihine çevrildi. İşte, Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi...
Merkez Bankası toplantısı, 27 Nisan 2023 Perşembe günü yapılacak.
Merkez Bankası faiz kararı, Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre; 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,5'te tuttu.
Merkez Bankası'nın karar metninde, depremin kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyeceği ancak orta vadede kalıcı bir etki yaratmayacağı belirtildi.