Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı faiz beklentisi kaç? 2022 PPK toplantısı ve Merkez Bankası faiz kararı tarihi!

Merkez Bankası faiz kararı tarihi merak konusu oldu. Bilindiği üzere gerçekleştirilen son toplantı sonrası TCMB politika faiz oranını yüzde 13'den 12'ye düşürdü. 2 toplantıda da faiz oranlarının indirilmesi sonrası şimdi gözler Ekim ayı PPK toplantısına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 PPK toplantısı ve Merkez Bankası faiz kararı tarihi ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 12,00 seviyesine çekilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı tarihi merak konusu oldu.

TCMB faiz toplantısı 20 Ekim'de yapılacak.

TCMB FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan karar aynı gün yani 20 Ekim'de saat 14:00'te açıklanacak.

2022 EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ KAÇ?

Eylül ayı içerisinde 100 baz puan indirilen ve yüzde 13'ten 12'ye düşürülen politika faizinin bu ayki toplantıda 100 baz puan daha düşürülmesi bekleniyor.

