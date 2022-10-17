FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı faiz beklentisi kaç? 2022 PPK toplantısı ve Merkez Bankası faiz kararı tarihi!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı faiz beklentisi kaç? 2022 PPK toplantısı ve Merkez Bankası faiz kararı tarihi!

17.10.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı tarihi ve saati ile Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere kritik rakamlar gerçekleştirilen toplantının ardından açıklanıyor. Eylül ayı içerisinde 100 baz puan indirilen ve yüzde 13'ten 12'ye düşürülen politika faizinin Ekim ayında gerçekleştirilen toplantı sonucunda az puan daha düşürülmesi bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Merkez Bankası faiz kararı tarihi...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı faiz beklentisi kaç? 2022 PPK toplantısı ve Merkez Bankası faiz kararı tarihi!

Merkez Bankası faiz kararı tarihi merak konusu oldu. Bilindiği üzere gerçekleştirilen son toplantı sonrası TCMB politika faiz oranını yüzde 13'den 12'ye düşürdü. 2 toplantıda da faiz oranlarının indirilmesi sonrası şimdi gözler Ekim ayı PPK toplantısına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 PPK toplantısı ve Merkez Bankası faiz kararı tarihi ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz artıracak mı, düşürecek mii

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 12,00 seviyesine çekilmişti.

Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı tarihi merak konusu oldu.

TCMB faiz toplantısı 20 Ekim'de yapılacak.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte faiz kararlarıyla ilgili yorumlarr

TCMB FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan karar aynı gün yani 20 Ekim'de saat 14:00'te açıklanacak.

Merkez Bankası'ndan son bir ayda ikinci faiz artırımı: Politika faizi yüzde 17.75

2022 EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ KAÇ?

Eylül ayı içerisinde 100 baz puan indirilen ve yüzde 13'ten 12'ye düşürülen politika faizinin bu ayki toplantıda 100 baz puan daha düşürülmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT bekleyenler dikkat! 2 yeni detay ortaya çıktıEYT bekleyenler dikkat! 2 yeni detay ortaya çıktı
Bir sigara grubuna daha zam! İşte yeni fiyatlarBir sigara grubuna daha zam! İşte yeni fiyatlar
Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklamasıErdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Merkez Bankası faiz kararı merkez bankası faiz kararı ne olur merkez bankası faiz kararı ne zaman merkez bankası faiz kararı saat kaçta merkez bankası faiz kararı toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Erdoğan'ın o sözleri, asgari ücret zammının şifresi mi?

Erdoğan'ın o sözleri, asgari ücret zammının şifresi mi?

Sıfır otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?

Sıfır otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?

Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek

Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek

Motorin neden benzinden daha pahalı?

Motorin neden benzinden daha pahalı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.