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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar yükselir mi? Mayıs 2022 Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

24.05.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı ve PKK toplantısına ilişkin detaylar piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Mayıs ayı faiz kararı PKK toplantısı sonrası açıklanacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar yükselir mi? Mayıs 2022 Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar yükselir mi? Mayıs 2022 Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı için gözler yapılacak açıklanaya çevrildi. PKK toplantısı yapılacak açıklama piyasaların şekillenmesinde oldukça önemli bir unsur. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar yükselir mi? Mayıs 2022 Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Konuya dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Merkez Bankası faiz kararı Perşembe günü saat 14:00’te açıklanacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı. Merkez Bankası, 2021'in son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.

FAİZ ARTARSA DOLAR YÜKSELİR Mİ?

Para Politikaları Kurulu politika faizini yüzde 14’te sabit tutarsa dolar ve altında tepki yükselişi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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