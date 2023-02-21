FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 2023 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı tarihi...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 2023 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı tarihi...

21.02.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken ekonomiye ilişkin son dakika gelişmelerini takip eden yatırımcılar kararın ne yönde olacağını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Bilindiği üzere, TCMB son toplantı sonrası politika faizini 7. kez değiştirmeyerek yüzde 14'te tuttu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 2023 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı tarihi...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 2023 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı tarihi...

Merkez Bankası faiz kararı tarihi, Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrası belli oldu. "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne olur?" soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulanıyor. Merkez Bankası faiz kararı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak açıklama ile belli olacak.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı tarihi, Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrası belli oldu.

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.

_120239859_gettyimages-1232339398

Açıklamanın saat 14.00 sularında yapılması bekleniyor. TCMB, geçtiğimiz yılın temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı.

Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak?

OCAK AYINDA FAİZLER YÜZDE 9'DA SABİT BIRAKILMIŞTI

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'den 3,6'ya inerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten 4,5'e çıktı. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 9 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 düzeyinde oluştu.
ezgif.com-webp-to-jpg (38)

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

27 Nisan 2023

25 Mayıs 2023

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

merkez bankası faiz kararı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT ilk maaş için takvim değişti… EYT ilk maaş için takvim değişti…
Bunun için Japonya'ya gitti dönünce ilk iş...Bunun için Japonya'ya gitti dönünce ilk iş...
‘Altın mı, dolar mı’ sorusuna İslam Memiş’ten çok başka yanıt!‘Altın mı, dolar mı’ sorusuna İslam Memiş’ten çok başka yanıt!
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası faiz kararı merkez bankası faiz merkez bankası faiz kararı ne zaman

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Tek tek anlattı spiker de kendini tutamadı! 'Vay anasını'

Tek tek anlattı spiker de kendini tutamadı! 'Vay anasını'

Depremin emlak fırsatçıları! 'Yok pahasına' almak istiyorlar

Depremin emlak fırsatçıları! 'Yok pahasına' almak istiyorlar

EYT ilk maaş için takvim değişti…

EYT ilk maaş için takvim değişti…

Kredi ile ev alanların durumu merak ediliyordu! Depremzedeye sigorta güvencesi…

Kredi ile ev alanların durumu merak ediliyordu! Depremzedeye sigorta güvencesi…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.