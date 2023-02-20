Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Geri sayım başladı!

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak edildi. Öte yandan birçok yatırımcı, TCMB'nin Şubat ayında ne karar vereceğini merakla bekliyor. "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne olur?" soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya devam ediliyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı tarihi, Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrası belli oldu.

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.

Açıklamanın saat 14.00 sularında yapılması bekleniyor. TCMB, geçtiğimiz yılın temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı.

OCAK AYINDA FAİZLER YÜZDE 9'DA SABİT BIRAKILMIŞTI

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'den 3,6'ya inerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten 4,5'e çıktı. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 9 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 düzeyinde oluştu.



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

27 Nisan 2023

25 Mayıs 2023

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023





