Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat 2023 Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Gözler faiz kararında!

Merkez Bankası faiz kararı gündemdeki yerini koruyor. 2023'ün ilk FED faiz toplantısında, faizin 25 baz puan artırılması kararına varıldı. Geçtiğimiz yıl peş peşe faiz indirimi yapılmış ancak faizler aralık ve ocak ayında sabit bırakılmıştı. Peki Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası şubat ayı faiz toplantısı 23 Şubat 2023 Perşembe günü yapılacak. Kararın, toplantının ardından saat 14.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

Ocak ayında gerçekleştirilen faiz toplantısında faizlerin yüzde 9'da sabit bırakılması sonucuna varılmıştı.

TCMB, geçtiğimiz yılın temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı.

Takip eden ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında faiz indirimi yapılmıştı.

ŞUBAT AYI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Şubat ayı için TCMB'nin faizi sabit bırakacağı veya indireceği tahmin ediliyor.



