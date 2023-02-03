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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat 2023 Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Gözler faiz kararında!

03.02.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı şubat ayında açıklanacak. Geçtiğimiz günlerde FED faiz kararının açıklanmasıyla piyasaların gözleri, Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl, peş peşe faiz indirimi kararı açıklanmıştı. Peki Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat 2023 Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Gözler faiz kararında!

Merkez Bankası faiz kararı gündemdeki yerini koruyor. 2023'ün ilk FED faiz toplantısında, faizin 25 baz puan artırılması kararına varıldı. Geçtiğimiz yıl peş peşe faiz indirimi yapılmış ancak faizler aralık ve ocak ayında sabit bırakılmıştı. Peki Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası şubat ayı faiz toplantısı 23 Şubat 2023 Perşembe günü yapılacak. Kararın, toplantının ardından saat 14.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat 2023 Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Gözler faiz kararında!

Ocak ayında gerçekleştirilen faiz toplantısında faizlerin yüzde 9'da sabit bırakılması sonucuna varılmıştı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat 2023 Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Gözler faiz kararında!

TCMB, geçtiğimiz yılın temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat 2023 Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Gözler faiz kararında!

Takip eden ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında faiz indirimi yapılmıştı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat 2023 Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Gözler faiz kararında!

ŞUBAT AYI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Şubat ayı için TCMB'nin faizi sabit bırakacağı veya indireceği tahmin ediliyor.


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Fed faiz Merkez Bankası toplantı

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