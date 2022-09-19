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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Eylül ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne?

19.09.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Para Politikası Kurulu (PPK) eylül ayı kararı ile politika faizi belirlenmiş olacak. Birçok vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Eylül ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne?

Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih merak edildi. Uzun süredir sabit bırakma kararının alındığı faizlere ilişkin geçtiğimiz ay yapılan açıklamada faiz indirimine gidildiği belirtilmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne?

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 22 Eylül 2022 Perşembe günü açıklanacak.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."

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Bu kapsamda eylül ayı içerisinde de faiz artışı beklenmiyor.

Merkez Bankası temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos ayında ise faiz indirimine gitmişti.

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