Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mayıs ayı 2023 Merkez Bankası faiz toplantısı kararında son durum

Merkez Bankası faiz toplantısı kararı için araştırmalar hız kazandı. Merkez Bankası faiz kararı bu yıl ilk defa ocak ayında açıklandı, son toplantı ise 27 Nisan tarihinde düzenlendi. TCMB Para Politikası Kurulu nisan ayı olağan toplantısında politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı almıştı. Şimdi gözler TCMB mayıs ayı toplantısına çevrildi.
Merkez Bankası faiz kararı 25 Mayıs Perşembe günü saat 14:00’te açıklanacak. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.
Merkez Bankası şubat ayında faizi yarım puan düşürerek yüzde 8,50'ye çekmişti. Mart ayında ve nisan ayında ise faizde değişiklik yapmamıştı.
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