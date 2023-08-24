MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN BİLEZİK FİYATLARI: 24 Ağustos 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları düğün sezonu nedeniyle merak konusu oldu. Öte yandan Merkez Bankası faiz kararı öncesi güncel rakamlar da arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere TCMB geçtiğimiz ay açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı. Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler 2023 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı için yapılacak açıklamayı bekliyor. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış - satış fiyatlarında son duruma haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 24 Ağustos 2023 Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.575,75 TL'den alınırken 1.591,82 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.226,95 TL iken satışı ise 1.227,16 TL oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 961,51 TL'den alınıyor ve 1.145,80 TL'den satılıyor.

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