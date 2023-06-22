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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI öncesi ALTIN FİYATLARI: 22 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22.06.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Merkez Bankası faiz kararı açıklaması öncesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası bugün açıklanacak. Banka, geçtiğimiz ay politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tutmuştu. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Haziran 2023 Perşembe günü altın fiyatları...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI öncesi ALTIN FİYATLARI: 22 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 22 Haziran 2023 Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı açıklaması öncesi merak konusu oldu. Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketinde ekonomistler 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngörüyor. Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında. Merkez Bankası yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında bulunuyor. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 22 Haziran 2023 Perşembe günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (22 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 22 Haziran 2023 Perşembe günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.464,59 TL'den yapan gram altın bugün 1.463,74 TL alış, 1.464,00 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.499,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.249,00 liradan alınıyor, 9.507,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.771.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.632,00 liradan alınıyor, 4.775,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.386,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 22 Haziran itibariyle 2.323,00 liradan alınıyor, 2.438804,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 22 Haziran günü 9.215.19 TL alış, 9,403,67 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak.

merkez-bankası

TCMB FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Merkez Bankası PPK toplantısına dair AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

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