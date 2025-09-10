Merkez Bankası faiz kararı öncesi beklentiler şekilleniyor: Ekonomistler ve uluslararası kuruluşlar farklı senaryolar üzerinde duruyor

TCMB'nin Yarınki Faiz Kararı Piyasaların Odağında! Morgan Stanley ve StanChart'tan Türkiye Ekonomisi Değerlendirmesi Geldi.

Türkiye ekonomisi, Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararına kilitlenmiş durumda. Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Fatih Karahan yönetiminde toplanarak yılın altıncı faiz kararını belirleyecek. Bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e indiren TCMB'nin, enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrar arasındaki dengeyi nasıl kuracağı merakla bekleniyor.

Piyasalar, TCMB'nin atacağı adımları yakından takip ederken, uluslararası finans kuruluşlarından da Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Morgan Stanley, yayımladığı son analizde, Türkiye'nin makroekonomik politikalarının son siyasi gelişmelerin yarattığı belirsizliğe rağmen rotasını koruyacağını ve şoklara karşı direnç göstereceğini öngördü. Hande Küçük liderliğindeki ekonomistler, TCMB'nin rezervler, faiz oranları ve makro ihtiyati araçlar açısından politika alanına sahip olduğunu vurguladı. Morgan Stanley, iç talebin dayanıklılığı ve hizmet sektöründeki güçlü performansın da Türkiye ekonomisine destek sağladığını belirtiyor. 2025 yılı sonu için politika faizi beklentisini yüzde 37 olarak açıkladı.

Diğer bir uluslararası kuruluş olan Standard Chartered (StanChart) ise, TCMB'nin Eylül toplantısına ilişkin faiz indirim beklentisini 250 baz puandan 200 baz puana çekti. Bu revizyon, TCMB'nin faiz indirimlerinde daha temkinli bir yaklaşım sergileyebileceği yönünde bir işaret olarak yorumlanıyor.

Ekonomistler arasında da faiz kararına ilişkin farklı beklentiler hakim. Kimi ekonomistler, enflasyonist baskıların devam etmesi nedeniyle TCMB'nin faiz indirimlerine ara verebileceğini veya daha sınırlı indirimler yapabileceğini savunurken, bazıları ise ekonomik aktiviteyi desteklemek amacıyla faiz indirimlerinin devam edeceğini öngörüyor. TCMB'nin karar alırken enflasyon görünümü, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve iç talep dinamiklerini dikkate alması bekleniyor.

Temmuz ayında yapılan PPK toplantısı sonrasında yayımlanan duyuruda, enflasyonun ana eğiliminin Haziran ayında yatay seyrettiği, ancak Temmuz ayında aya özgü unsurlarla geçici bir artış yaşanabileceği belirtilmişti. TCMB'nin yarınki kararında bu değerlendirmelerin ne kadar etkili olacağı ve gelecekteki para politikası stratejisi hakkında nasıl bir yönlendirme yapılacağı büyük önem taşıyor.

Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararı, Türk ekonomisi için kritik bir dönüm noktası olabilir. Piyasalar, TCMB'nin enflasyonla mücadele kararlılığını ve ekonomik büyümeyi destekleme çabalarını dengeleme yeteneğini yakından izleyecek. Uluslararası kuruluşların farklı beklentileri ve ekonomistlerin çeşitli senaryoları, kararın ne kadar zorlu olacağını gösteriyor. TCMB'nin alacağı karar, döviz kurları, enflasyon ve ekonomik aktivite üzerinde önemli etkiler yaratabilir.