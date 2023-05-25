Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar ne kadar? Euro kaç TL? 25 Mayıs 2023 dolar ve euro fiyatları

Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar ve euro fiyatlarında son durum hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Merkez Bankası şubat ayında faizi yarım puan düşürerek yüzde 8,50'ye çekmişti. Mart ayında ve nisan ayında ise faizde değişiklik yapmamıştı. Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14:00’te açıklanacak. Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar ve euro fiyatında son duruma haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 25 Mayıs 2023 Perşembe günü dolar ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.9034 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.8995 liradan, satış fiyatı ise 19.9074 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.84'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.4659 TL'den yapan euro şu anda 21.3742 TL alış ve 21.5577 TL satış fiyatına sahip.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Merkez Bankası faiz kararı 25 Mayıs Perşembe günü saat 14:00’te açıklanacak. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Merkez Bankası şubat ayında faizi yarım puan düşürerek yüzde 8,50'ye çekmişti. Mart ayında ve nisan ayında ise faizde değişiklik yapmamıştı.



