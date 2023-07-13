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Merkez Bankası faiz kararı öncesi Erdoğan’dan dikkat çeken sözler: ‘Tavizsiz uygulayacağız’ diyerek çok net mesaj verdi: ‘Rasyonel politika’ vurgusu

13.07.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO zirvesinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası’nın 20 Temmuz’daki faiz kararı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni dönemde ekonominin ehil kadroların elinde olduğunu dile getiren Erdoğan, TCBM’nin rezervlerine de değindi ve, “Ekonomi programımızı, belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda tavizsiz uygulayacağız” dedi.

Merkez Bankası faiz kararı öncesi Erdoğan’dan dikkat çeken sözler: ‘Tavizsiz uygulayacağız’ diyerek çok net mesaj verdi: ‘Rasyonel politika’ vurgusu

Para politikasında sıkılaşmaya giden merkez bankaları arasına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) katılmıştı. TCMB, geçen ayki toplantısında, politika faizini 650 baz puan yükselterek parasal sıkılaştırma döngüsünü başlattı ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkardı.

NATO Zirvesi sonrası Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar NATO Zirvesi sonrası Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar
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TCMB, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma döngüsünün süreceğine işaret etti. Para Politikası Kurulu (PPK) metninde ise, “Yumuşak bir geçiş süreci için sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verilmiştir” ifadesine yer verilmişti.

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MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 20 Temmuz Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Şimdi tüm dikkatler bir kez daha Merkez Bankası’na çevrilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kritik bir açıklama geldi. NATO zirvesinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi politikalarına ilişkin açıklamada bulundu.

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İşte o soru ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cevabı:

- Genel yaklaşımınızda yatırım, üretim, istihdam, ihracat, doğal olarak büyüme ve cari fazla ana başlıklar. Gerek ekonomi yönetiminde gerekse Merkez Bankası yönetimindeki yenilemeyle birlikte önceki dönemi değerlendirip, farklılaşan, mali sıkılaştırma diyebileceğimiz karar süreci, kamu maliyesini güçlendirecek ek gelir önlemleri devreye girdi. Bu hamleleri siz özellikle enflasyonun tek haneye düşürülmesi noktasında nasıl bir takvim öngörüyorsunuz? Bu arada önümüzdeki hafta bir Körfez ziyaretiniz olacak. Körfezden Türkiye'ye farklı yol ve yöntemlerle kaynak girişimleri oldu geçmişte. Daha kapsamlı, daha sürdürülebilir bir çerçeve anlaşmasıyla bu süreci destekleyecek farklı ve yeni bir dönemin kapısı aralanabilir mi?

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"Bu ziyarette umutlarımız var. Arkadaşlarımı önceden gönderdim. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri buraları dolaştılar. Biz de bir heyetle gideceğiz. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni dolaşarak onlarla aramızdaki her türlü ilişkileri daha da güçlendirelim istiyoruz. Hatta bugün Muhammed bin Zayed aradı. Merak ediyorlar. Ne oldu, nasıl gitti falan. Dedik ki 'Nasıl olsa Çarşamba günü sizdeyiz. Orada etraflıca bunları görüşürüz.' Katar'dan oraya gideceğiz, Suudi Arabistan'a, Katar'a geçeceğiz ve umutluyum. Ön ziyaretlerde arkadaşlarımız belli bilgilendirmeleri yaptılar. Yapacağımız ziyarette de Türkiye'ye verecekleri destekleri bizzat görme, yaşama imkânımız olacak. Daha önce yaptığım görüşmelerde kendileri söyledi. 'Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya biz hazırız.' Bunu bu ziyaretle birlikte de inşallah noktalamış olacağız. Bu yatırımlar belki bizde olacak, belki Suudi Arabistan'da, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak.

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ERDOĞAN’DAN TEK HANELİ ENFLASYON MESAJI

Her dönem olduğu gibi bu yeni dönemde de ekonomi ehil kadroların elinde. Bu ülkede enflasyonu tek haneye daha önce kim indirdi? AK Parti kadroları. Vatandaşlarımız müsterih olsun, enflasyonu yine tek haneye indireceğiz. Ekonomiyi güçlendirecek, Türkiye'yi büyütecek adımları attık, atıyoruz. Yapılan çalışmaların, göreve getirilen ekibin olumlu yansımalarını da almaya başladık.

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MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDEKİ İYİLEŞME DE GÜNDEMDE

26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu 1 aylık dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme gösterdi. Bu rakamlar ekonomi, finans, ticaret çevrelerine de güven ve cesaret veriyor. Ekonomi programımızı, belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda tavizsiz uygulayacağız. Uluslararası rezerv birikimini artırmak için rasyonel politikaları hayata geçiriyor, uluslararası yatırımları ülkeye çekmek için çalışıyoruz.

Türkiye'nin büyümesi, vatandaşımızın refahı için gereken adımları atmaktan geri durmayacağız. Gerekli tüm altyapı, üstyapı çalışmalarını yaptıktan sonra düşme eğilimindeki enflasyon da kendi seyrinde tek haneye düşecektir. İnanıyorum ki tek haneli enflasyon rakamlarını kısa zamanda göreceğiz."


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