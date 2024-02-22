MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: 8 ay sonra ilk kez! Politika faizinde frene basıldı

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı için Para Politikası Kurulu (PPK) Başkan Fatih Karahan önderliğinde ilk kez toplandı. Piyasalar TCMB faiz kararının yanı sıra PPK metninde yer alan ifadelere de odaklandı. Peki Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

SON DAKİKA: TCMB ŞUBAT AYI FAİZ KARARI BELLİ OLDU

Merkez Bankası politika faizine dokunmadı. Böylece Şubat’ta 8 ay sonra ilk kez faizlerde artış durmuş oldu. Ekonomistler de faizlerin sabit kalmasını tahmin ediyordu.

Mayıs 2023’teki seçimlere kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizi yüzde 8,5’e kadar gerilemişti. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek, TCMB Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesi ile başlayan sürecin ardından, Merkez Bankası tam 3.650 baz puan artışa giderek faizleri yüzde 45 seviyesine çıkarmıştı.

PPK Karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

Ocak ayında aylık enflasyonun ana eğilimi yılın ilk ayına özgü zamana-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, enflasyon tahmin patikasında öngörülen şekilde yükselmiş ve manşet enflasyon sınırlı bir artış kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Söz konusu dengelenme süreci, tüketim malı ve altın ithalatında güçlü, diğer tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerde ise öngörülene kıyasla yavaş seyretmektedir. Buna ek olarak, hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edecektir.

Dış finansman koşulları, rezervlerin seviyesi, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir.

Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürecektir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir. Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır.

MERKEZ BANKASI’NDAN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, göreve geldikten beş gün sonra düzenlediği enflasyon raporu sunumunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36’da sabit tuttuklarını açıkladı. Tahmin aralığının üst noktası da yüzde 42’de tutuldu. Tahminlerini değiştirmediklerini belirten Karahan enflasyonun Mayıs’ta zirveye ulaştıktan sonra düşeceğini de ekledi.







