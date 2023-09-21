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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | TCMB, parasal sıkılaşmaya ‘devam’ dedi: Politika faizi yüzde 30 seviyesine yükseldi

21.09.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararı Eylül 2023 ne olur?’ sorusu yanıt buldu. Geçtiğimiz ay politika faizini sert bir şekilde 750 baz puan arttıran TCMB’nin Eylül ayında parasal sıkılaşmaya devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Ve Merkez Bankası faiz kararı 500 baz puan daha artırılarak yüzde 30 seviyesine yükseltildi. İşte faiz kararı sonrası güncel döviz kuru ve altın fiyatları ile birlikte haberin detayları…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | TCMB, parasal sıkılaşmaya ‘devam’ dedi: Politika faizi yüzde 30 seviyesine yükseldi

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için nefesler tutulmuştu. Piyasaların yakından takip ettiği TCMB toplantısından karar çıktı. Peki Merkez bankası faiz kararı Eylül 2023 için ne oldu? İşte son dakika faiz kararı için TCMB tarafından yapılan o açıklama…

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SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU

Ağustos ayında analistlerin beklentisi olan 250 baz puanın çok üzerinde, 750 baz puanlık bir artışla piyasaları şaşırtan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Enflasyonist baskılar ile yetkililerden gelen açıklamaların etkisiyle parasal sıkılaşmanın devam etmesini bekliyorlardı. Ve Eylül ayında politika faizi bu beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artış ile 30 seviyesine yükseltildi.

Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin medyan beklenti, faizin 500 baz puan artırılacağı ve yüzde 25,00 seviyesinden yüzde 30,00 seviyesine yükseltileceği yönünde oluşmuştu.

PPK METNİNE YENİ İFADELER GİRDİ

TCMB'nin karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Enflasyon temmuz ve ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlaması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmektedir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolar/TL 27 TL düzeyinde hareket ediyordu. Faiz kararının ardından dolar/TL 27,07 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL kuru da şu sıralar 28,84 seviyesinden alıcı ile buluşuyor.

PİYASA DOLAR

Gram altın fiyatı ise ons altın ve dolar ile yön bulmaya devam ediyor. Dün akşam faizleri sabit bırakma kararı alan Fed’in ardından düşüşe geçen altının ons fiyatı yurt içinde altının gram fiyatını da aşağı çekmişti. TCMB kararı öncesinde 1675 TL seviyesinden satışa sunulan gram altın fiyatı şu sıralar 1669 TL civarlarında hareketini sürdürüyor.

ALTIN


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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Faiz kararı

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