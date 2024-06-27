Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın için tahmin! İslam Memiş saat 14.00’ü işaret etti: ‘Yılın son düşüşleri…’

Altın fiyatları dün güçlenen dolar ve yüksek tahvil getirilerinin etkisiyle yüzde 1 düşerek iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. Ons altın fiyatı bugün ise anlamlı bir toparlanma kaydetmede zorlansa da 2300 doların üzerinde hareket ediyor.

ABD VERİLERİ BEKLENİYOR

Bu haftanın odak noktası ise ABD Merkez BAnkası Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ve bankanın faiz oranı yoluna ışık tutabilecek ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi olacak. Ayrıca radarda ABD'nin ilk çeyrek gayri safi yurt içi hasıla tahminleri ve bugün günü Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump arasındaki önemli tartışma da yer alıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLIYOR

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün saat 14.00’te açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Banka en son Mart ayında 500 baz puanlık faiz artışına gitmişti. Nisan ve Mayıs aylarında ise politika faizi değişmedi. Bugünkü toplantıdan faizlerin yüzde 50’de sabit kalması kararının çıkması bekleniyor. Karar metninde verilecek mesajlar da piyasaların odağında olacak.

GRAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Kritik saat öncesinde gram altın fiyatı bu sabah 2.619 TL’den değerleniyor. Çeyrek altın fiyatı da 4.156 TL’den ekranlara yansıyor. Cumhuriyet altını fiyatı ise 16.914 TL seviyesinde bulunuyor.

ALTINDA TEPKİ YÜKSELİŞLERİ GELEBİLİR

Peki altın fiyatları faiz kararından nasıl etkilenecek? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş saat 14.00’ü işaret ederek, “Uluslararası piyasalarda dolar değer kazanınca, diğer varlıkların tamamında satışlar görüyoruz. Yarın (bugün) tepki yükselişiyle karşı karşıya kalınacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“TEMMUZ İTİBARIYLA YÜKSELİŞ BAŞLAYACAK”

Ons altın fiyatının dip seviyeleri gördüğünü kaydeden Memiş, yılın son düşüşleri olduğunu söyledi ve, “Ons altın dip seviyelerini göstermiş oldu. Temmuz ayı itibariyle o yükseliş yolculuğu başlayacak. Yılın ikinci yarısında takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 2600 dolar” dedi.

GRAM ALTIN TAHMİNİ

Gram altın için yıl sonu beklentisinin 3000-3500 lira aralığında olduğunu dile getiren uzman isim, “Alım yapıp yıl sonu beklenmeli” uyarısını yaptı.







