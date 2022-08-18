Merkez Bankası faiz kararı sonrası gremse altın ne kadar oldu? Faiz kararı sonrası gremse altında son durum

Bir süredir yüzde 14'te sabit tutulan faizin, Merkez Bankası toplantısında alınan karara göre yüzde 13'de indirilmesine karar verildi. Bununla birlikte dolar ve altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket meydana geldi. Peki Merkez Bankası faiz kararı sonrası gremse altın ne kadar oldu? İşte faiz kararı sonrası gremse altında son durum...

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın 16.711,00 TL'den alınıyor ve 16.948,00 TL'den satılıyor.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış/satış: 1.030,75/ 1.030,93

Çeyrek altın alış/satış: 1.649,19 /1.685,56

Yarım altın alış/satış: 3.288,08 /3.371,13

Ata altın alış/satış: 6.898,00/6.971,00

Ziynet altın alış/satış: 6.596,77/ 6.721,64

