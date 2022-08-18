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Merkez Bankası faiz kararı sonrası ons altın kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası ons altın ne kadar?

18.08.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Toplantıda alınan karar, piyasaların yönünü belirledi. Bilindiği üzere faiz yüzde 14'te sabit tutuluyordu. Peki Merkez Bankası faiz kararı sonrası ons altın kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası ons altın ne kadar? İşte merak edilenler...

Merkez Bankası faiz kararı sonrası ons altın kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası ons altın ne kadar?

Merkez Bankası yüzde 14'te sabit tutulan faizin yüzde 13'e düşülmesine karar verdi. Bunun ardından dolar ve euroda yükseliş meydana geldi. Dolar, 18 TL'yi aştı. Peki Merkez Bankası faiz kararı sonrası ons altın kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası ons altın ne kadar? İşte merak edilenler...

Merkez Bankası faiz kararı sonrası ons altın kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası ons altın ne kadar?

ONS ALTIN NE KADAR?

Dolar bazında 1.770,70 dolardan alınan ons altın, TL bazında 32 bin 048,96 oldu.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası ons altın kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası ons altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış/satış: 1.030,75/ 1.030,93
Çeyrek altın alış/satış: 1.649,19 /1.685,56
Yarım altın alış/satış: 3.288,08 /3.371,13
Gremse altın alış/satış: 16.703,00 /16.950,00
Ata altın alış/satış: 6.898,00/6.971,00
Ziynet altın alış/satış: 6.596,77/ 6.721,64

Merkez Bankası faiz kararı sonrası ons altın kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası ons altın ne kadar?

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Merkez Bankası faiz kararı sonrası gremse altın ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası gremse altın ne kadar oldu?
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ons altın dolar Merkez Bankası
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