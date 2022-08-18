Merkez Bankası yüzde 14'te sabit tutulan faizin yüzde 13'e düşülmesine karar verdi. Bunun ardından dolar ve euroda yükseliş meydana geldi. Dolar, 18 TL'yi aştı. Peki Merkez Bankası faiz kararı sonrası ons altın kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası ons altın ne kadar? İşte merak edilenler...

ONS ALTIN NE KADAR?

Dolar bazında 1.770,70 dolardan alınan ons altın, TL bazında 32 bin 048,96 oldu.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış/satış: 1.030,75/ 1.030,93

Çeyrek altın alış/satış: 1.649,19 /1.685,56

Yarım altın alış/satış: 3.288,08 /3.371,13

Gremse altın alış/satış: 16.703,00 /16.950,00

Ata altın alış/satış: 6.898,00/6.971,00

Ziynet altın alış/satış: 6.596,77/ 6.721,64





