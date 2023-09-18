MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ 2023 EYLÜL AYI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur? TCMB toplantı takvimi

Merkez Bankası faiz kararı açıklaması bu hafta yapılacak. Ekonomistler politika faizinin 5 puan yükselişle yüzde 30'a çıkarılacağını öngörüyor. Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte Hafize Gaye Erkan liderliğinde gerçekleştirilecek olan TCMB toplantı takvimi ve Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının yapılacağı tarih...

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 21 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirecek ve karar duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası faiz kararı için ekonomistler bu ay da artış bekliyor. AA Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette. 500 baz puan artış beklentisi öne çıktı.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,00 oldu.

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