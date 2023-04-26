MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ 2023: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler PPK toplantısında!

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması yarın yapılacak. Bilindiği üzere Mart ayında . Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası banka politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tuttu. Bugün ise 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi için araştırmalar hız kazandı. İşte 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi ve saati...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası toplantısı 27 Nisan Perşembe günü Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı yarın (27 Nisan Perşembe) açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararının saat 14:00'de açıklanması bekleniyor.

2023 NİSAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Nisan ayı faiz kararında faiz artışı yapılması beklenmiyor. Faizi sabit bırakma ya da indirme yönünde karar verileceği tahmin ediliyor.

2023 MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

27 Nisan 2023

25 Mayıs 2023

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024

