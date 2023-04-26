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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ 2023: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler PPK toplantısında!

26.04.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısının ardından gerçekleştirilecek son dakika açıklaması ile belli olacak. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak toplantının ardından açıklama yapılacak. Mart ayı olağan toplantısını geçen ay yapan banka politika faizini yüzde 8,5'te bırakmıştı. Banka depremler nedeniyle şubat ayında politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ 2023: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler PPK toplantısında!

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması yarın yapılacak. Bilindiği üzere Mart ayında . Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası banka politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tuttu. Bugün ise 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi için araştırmalar hız kazandı. İşte 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi ve saati...

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olacak?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası toplantısı 27 Nisan Perşembe günü Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı yarın (27 Nisan Perşembe) açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararının saat 14:00'de açıklanması bekleniyor.

merkez bankası faiz kararı

2023 NİSAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Nisan ayı faiz kararında faiz artışı yapılması beklenmiyor. Faizi sabit bırakma ya da indirme yönünde karar verileceği tahmin ediliyor.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

2023 MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

27 Nisan 2023
25 Mayıs 2023
22 Haziran 2023
20 Temmuz 2023
24 Ağustos 2023
21 Eylül 2023
26 Ekim 2023
23 Kasım 2023
21 Aralık 2023
25 Ocak 2024
22 Şubat 2024
21 Mart 2024

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Merkez Bankası Merkez Bankası faiz kararı

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