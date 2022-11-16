Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte kritik TCMB toplantısının tarihi!

Merkez Bankası faiz kararı toplantısının tarihi merak edildi. Yayımlanan takvime göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı 24 Kasım 2022 Perşembe günü yapılacak. İşte Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı saat...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Para Politikası Kurulu bu ayki toplantısını 24 Kasım'da olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı kararı 24 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Faiz kararı haberleri sıklıkla takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılının son 4 ayında 500 baz puanlık indirimle faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e çekmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkanlık sistemine geçmemiz ile beraber Türkiye'ye istikrar geldik. Sağlıklı bir ekonomiyle yolumuza devam ediyoruz. Faizi tek haneli rakamlara çekiyoruz." dedi.

TCMB EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan düşürerek yüzde 10,5'e indirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası böylelikle ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitmiş oldu.

