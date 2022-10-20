FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2022 Ekim PPK toplantısı ve TCMB faiz kararı için geri sayım!

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2022 Ekim PPK toplantısı ve TCMB faiz kararı için geri sayım!

20.10.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı merak konusu olurken birçok kişi TCMB faiz kararının belli olacağı Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. TCMB kararı ile politika faizi Eylül ayı içerisinde 100 baz puan indirilmiş ve yüzde 13'ten 12'ye düşürülmüştü. Ekim ayı PPK toplantısından çıkacak karar merakla bekleniyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2022 Ekim PPK toplantısı ve TCMB faiz kararı için geri sayım!

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak edildi. Kritik toplantı 20 Ekim 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz artıracak mı, düşürecek mii

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 12,00 seviyesine çekilmişti.

Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı tarihi merak konusu oldu.

TCMB faiz toplantısı 20 Ekim'de yapılacak.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte faiz kararlarıyla ilgili yorumlarr

TCMB FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan karar aynı gün yani 20 Ekim'de saat 14:00'te açıklanacak.

Merkez Bankası'ndan son bir ayda ikinci faiz artırımı: Politika faizi yüzde 17.75

2022 EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ KAÇ?

Eylül ayı içerisinde 100 baz puan indirilen ve yüzde 13'ten 12'ye düşürülen politika faizinin bu ayki toplantıda 100 baz puan daha düşürülmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ FLAŞ 'TL' HAMLESİ!

Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı öncesi yeni TL hamlesi geldi.

Son dakika haberine göre Merkez Bankası liralaşma stratejisi kapsamında bankaların menkul kıymet tesis oranını yüzde 3'ten yüzde 5'e güncelledi.

Konuya ilişkin değişikliklere ilişkin TCMB'den yapılan açıklamada TCMB'den yapılan açıklamada, Banka'nın geçen yılın aralık ayında liralaşma stratejisi kapsamında yabancı para mevduattan Türk lirası mevduata dönüşümü desteklemeye başladığı ve Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde önemli bir adım attığı belirtildi.

Devreye alınan bu uygulama neticesinde banka bilançolarındaki Türk lirası payı artarken, bankaların fonlama vadesinin uzadığı ifade edilen açıklamanın devamı şu şekilde:

"Uygulama banka bilançolarını güçlendirerek finansal istikrarı desteklemiştir. Bu zaman zarfında bankalar TCMB tarafından 2021 sonunda belirlenen dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmiş ve liralaşma stratejisi kapsamında başlatılan Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi uygulamasına uyum göstermiştir. Söz konusu Menkul Kıymet Tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile menkul kıymet tesis oranı yüzde 5 olarak güncellenmiştir. Dönüşüm oranı yerine 2023 başından itibaren Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan hedeflere göre menkul kıymet tesisi uygulamasına geçilmektedir."

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada yılın geri kalanında ve gelecek sene de liralaşma stratejisi kapsamında adımlar atılmaya devam edileceği ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 tarım destekleri açıklandı2022 tarım destekleri açıklandı
Faizsiz kredi için adım atıldı! Başvuran alıyorFaizsiz kredi için adım atıldı! Başvuran alıyor
"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Merkez Bankası faiz kararı TCMB faiz kararı merkez bankası faiz kararı ne zaman merkez bankası faiz kararı saat kaçta tcmb faiz kararı ne zaman

En Çok Okunan Haberler

Her şey deneme sınavında ortaya çıktı! 'Ayrıcalıklı sınıf' iddiası sonrası veliler harekete geçti...

Her şey deneme sınavında ortaya çıktı! 'Ayrıcalıklı sınıf' iddiası sonrası veliler harekete geçti...

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Gram altın ve dolar/TL faiz kararından nasıl etkilenecek?

Gram altın ve dolar/TL faiz kararından nasıl etkilenecek?

Benzin fiyatı için yeni strateji açıklandı

Benzin fiyatı için yeni strateji açıklandı

Akaryakıt fiyatlarını düşürecek hamle!

Akaryakıt fiyatlarını düşürecek hamle!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.