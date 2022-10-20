Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2022 Ekim PPK toplantısı ve TCMB faiz kararı için geri sayım!

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak edildi. Kritik toplantı 20 Ekim 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 12,00 seviyesine çekilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı tarihi merak konusu oldu.

TCMB faiz toplantısı 20 Ekim'de yapılacak.

TCMB FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan karar aynı gün yani 20 Ekim'de saat 14:00'te açıklanacak.

2022 EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ KAÇ?

Eylül ayı içerisinde 100 baz puan indirilen ve yüzde 13'ten 12'ye düşürülen politika faizinin bu ayki toplantıda 100 baz puan daha düşürülmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ FLAŞ 'TL' HAMLESİ!

Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı öncesi yeni TL hamlesi geldi.

Son dakika haberine göre Merkez Bankası liralaşma stratejisi kapsamında bankaların menkul kıymet tesis oranını yüzde 3'ten yüzde 5'e güncelledi.

Konuya ilişkin değişikliklere ilişkin TCMB'den yapılan açıklamada TCMB'den yapılan açıklamada, Banka'nın geçen yılın aralık ayında liralaşma stratejisi kapsamında yabancı para mevduattan Türk lirası mevduata dönüşümü desteklemeye başladığı ve Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde önemli bir adım attığı belirtildi.

Devreye alınan bu uygulama neticesinde banka bilançolarındaki Türk lirası payı artarken, bankaların fonlama vadesinin uzadığı ifade edilen açıklamanın devamı şu şekilde:

"Uygulama banka bilançolarını güçlendirerek finansal istikrarı desteklemiştir. Bu zaman zarfında bankalar TCMB tarafından 2021 sonunda belirlenen dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmiş ve liralaşma stratejisi kapsamında başlatılan Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi uygulamasına uyum göstermiştir. Söz konusu Menkul Kıymet Tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile menkul kıymet tesis oranı yüzde 5 olarak güncellenmiştir. Dönüşüm oranı yerine 2023 başından itibaren Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan hedeflere göre menkul kıymet tesisi uygulamasına geçilmektedir."

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada yılın geri kalanında ve gelecek sene de liralaşma stratejisi kapsamında adımlar atılmaya devam edileceği ifade edildi.

