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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NİSAN 2023: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde?

27.04.2023 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması için geri sayım devam ediyor. Mart ayı olağan toplantısını 23 Mart 2023 tarihinde yapan banka politika faizini yüzde 8,5'te bıraktığını açıklamıştı. TCMB faiz kararı öncesi Dolar/TL alış fiyatı 19.4171 liradan, satış fiyatı ise 19.4212 liradan işlem görüyor. Peki, 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NİSAN 2023: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması bugün gerçekleşirilecek olan PPK toplantısı sonrası yapılacak. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak toplantı için geri sayım sürüyor. Öte yandan bugün dolar alış fiyatı 19.4171 TL'den, satış fiyatı ise 19.4212 TL'den işlem görüyor. Merkez Bankası faiz kararı öncesi Bir önceki kapanışını 21.4654 TL'den yapan euro ise şu anda 21.4592 TL alış ve 21.4717 TL satış fiyatına sahip. Bilindiği üzere Mart ayı olağan toplantısını geçen ay yapan banka politika faizini yüzde 8,5'te bırakmıştı. Banka depremler nedeniyle şubat ayında politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. İşyte Merkez Bankası faiz kararı tarihi ve saati...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı bugün (27 Nisan Perşembe) açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararının saat 14:00'de açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olacak?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası toplantısı 27 Nisan Perşembe günü Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek.

merkez bankası faiz kararı

2023 NİSAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı için faiz artışı yapılması beklenmiyor. Faizi sabit bırakma ya da indirme yönünde karar verileceği tahmin ediliyor.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

2023 MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

27 Nisan 2023
25 Mayıs 2023
22 Haziran 2023
20 Temmuz 2023
24 Ağustos 2023
21 Eylül 2023
26 Ekim 2023
23 Kasım 2023
21 Aralık 2023
25 Ocak 2024
22 Şubat 2024
21 Mart 2024

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