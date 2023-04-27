MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NİSAN 2023: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması bugün gerçekleşirilecek olan PPK toplantısı sonrası yapılacak. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak toplantı için geri sayım sürüyor. Öte yandan bugün dolar alış fiyatı 19.4171 TL'den, satış fiyatı ise 19.4212 TL'den işlem görüyor. Merkez Bankası faiz kararı öncesi Bir önceki kapanışını 21.4654 TL'den yapan euro ise şu anda 21.4592 TL alış ve 21.4717 TL satış fiyatına sahip. Bilindiği üzere Mart ayı olağan toplantısını geçen ay yapan banka politika faizini yüzde 8,5'te bırakmıştı. Banka depremler nedeniyle şubat ayında politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. İşyte Merkez Bankası faiz kararı tarihi ve saati...
Merkez Bankası faiz kararı bugün (27 Nisan Perşembe) açıklanacak.
Merkez Bankası faiz kararının saat 14:00'de açıklanması bekleniyor.
Merkez Bankası toplantısı 27 Nisan Perşembe günü Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı için faiz artışı yapılması beklenmiyor. Faizi sabit bırakma ya da indirme yönünde karar verileceği tahmin ediliyor.
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