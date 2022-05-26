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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI! Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı ne oldu? Faizde değişiklik yaptı mı? 26 Mayıs 2022 Perşembe

26.05.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı ne oldu? 26 Mayıs 2022 Perşembe günü gerçekleşen toplantının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Birçok kişi internet arama motorlarında; Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faizde değişiklik yaptı mı? konu başlıklarını sorguluyor. İşte detaylar..

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI! Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı ne oldu? Faizde değişiklik yaptı mı? 26 Mayıs 2022 Perşembe

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Toplantının ardından vatandaşlar tarafından merakla beklenen açıklama yapıldı. Peki Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faizde değişiklik yaptı mı? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLDU? 26 MAYIS 2022 PERŞEMBE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 Mayıs ayına ait faiz kararını duyurdu. Bu yılın ilk dört toplantısında bir değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 14,00 seviyesinde bırakan Merkez Bankası, bu ay da beklentiler doğrultusunda faizleri sabit tutmaya karar verdi.

MERKEZ BANKASI FAİZDE DEĞİŞİKLİK YAPTI MI?

Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi. Faiz yüzde 14'te sabit tutuldu.

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TCMB
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