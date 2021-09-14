FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Faizler yükselecek mi, düşecek mi?

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Faizler yükselecek mi, düşecek mi?

14.09.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belirli aralıklarla yapılan Merkez Bankası PPK toplantısı sonrası faiz kararı açıklanıyor. Eylül ayında yapılması beklenen Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak faiz kararlarını piyasalar yakından takip ediyor.

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Faizler yükselecek mi, düşecek mi?

Son toplantılarda faiz kararı, geçtiğimiz toplantılarda olduğu gibi sabit bırakılmıştı. Merkez Bankası’nın bu toplantısında alacağı faiz kararı, merakla bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını 23 Eylül Perşembe günü açıklayacak. Son kararlarda sabit seviyede bırakılan Merkez’in dolardaki düşüş sonrası faiz indirimine gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

TCMB'NİN AĞUSTOS AYI FAİZ KARARLARI

Merkez, haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının arkasından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı.

Merkez Bankası, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bırakmıştı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi sene sonu için yüzde 16,30, 12 ay sonrası için yüzde 12,48 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,52 seviyesinde yer alıyor.

Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı içerisinde tüketici fiyatlarını yıllık yüzde 18,95 olarak açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar!6 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar!
Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü! Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü!
İşsize 8 destek! İşte en düşük ve en yüksek ödenecek tutarİşsize 8 destek! İşte en düşük ve en yüksek ödenecek tutar
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

11 saatlik yol 5 saate inecek

11 saatlik yol 5 saate inecek

Altın fiyatları için kritik gün!

Altın fiyatları için kritik gün!

İstanbul'un göbeğindeki dev bina satıldı!

İstanbul'un göbeğindeki dev bina satıldı!

350 bin lira masraf yaptı! ''Bu araç o araç olamaz''

350 bin lira masraf yaptı! ''Bu araç o araç olamaz''

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.