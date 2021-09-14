Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Faizler yükselecek mi, düşecek mi?

Son toplantılarda faiz kararı, geçtiğimiz toplantılarda olduğu gibi sabit bırakılmıştı. Merkez Bankası’nın bu toplantısında alacağı faiz kararı, merakla bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını 23 Eylül Perşembe günü açıklayacak. Son kararlarda sabit seviyede bırakılan Merkez’in dolardaki düşüş sonrası faiz indirimine gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

TCMB'NİN AĞUSTOS AYI FAİZ KARARLARI

Merkez, haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının arkasından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı.

Merkez Bankası, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bırakmıştı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi sene sonu için yüzde 16,30, 12 ay sonrası için yüzde 12,48 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,52 seviyesinde yer alıyor.

Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı içerisinde tüketici fiyatlarını yıllık yüzde 18,95 olarak açıkladı.



