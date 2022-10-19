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Merkez Bankası faiz toplantısı kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır? Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne olur? Gözler TCMB’de

19.10.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı için heyecan giderek artıyor. Merkez Bankası faiz toplantısını belirli tarihlerde yapıyor. Toplantının ardından alınan karar duyuruluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son toplantısını 22 Eylül tarihinde yapmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır? Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz toplantısı kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır? Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne olur? Gözler TCMB’de

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. Merkez Bankası ekim faiz kararını açıklayacak. En son eylül ayında yapılan toplantıda politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 13'ten yüzde 12'ye düşürülmüştü. Toplantıya az bir zaman kala Merkez Bankası faiz kararı beklentisi hakkında açıklama yapıldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı yarın yapılacak. Karar aynı gün saat 14:00’te açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 13'ten yüzde 12'ye düşürülmüştü.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, gelecek hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısında politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor.
AA Finans'ın, 20 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu.

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Merkez Bankası Merkez Bankası faiz kararı merkez bankası faiz toplantısı
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