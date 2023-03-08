Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Gözler o tarihte!

Merkez Bankası faiz toplantısında alınacak karar merakla bekleniyor. Yılım ilk toplantısında faizlerin düşürülmesine karar verilmişti. Şimdi ise gözler, yılın ikinci faiz toplantısına çevrildi. Altın ve dolar yatırımcıları, toplantıdan çıkacak faiz kararını bekliyor. Peki Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...
2023'ün ilk faiz toplantısı şubat ayında gerçekleştirilmişti. Toplantının ardından yapılan açıklamada, faizin yüzde 8.5 seviyesine düşürüldüğü açıklanmıştı.
Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Mart 2023 Perşembe günü 14.00 civarında belli olacak.
FED faiz toplantısı 21 - 22 Mart tarihlerinde yapılacak. Faiz kararının, toplantının ardından FED Başkanı Powell tarafından duyurulması bekleniyor.
FED son toplantıda faizin yüzde 4,75 seviyesine yükseltme kararı almıştı.
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık