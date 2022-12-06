Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Enflasyon oranının ardından MB faiz toplantısı bekleniyor!

Merkez Bankası faiz toplantısında alınacak olan faiz kararı tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Faizler yüzde 9'a indirilirken gelecek toplantıda faiz indirimi mi artırımı mı yapılacağı merak ediliyor. Peki Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası takvimine göre PPK toplantısı 22 Aralık'ta düzenlenecek.

Toplantıda alınacak faiz kararının aynı gün saat 14.00'ta açıklanması bekleniyor.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Enflasyon oranları, önümüzdeki yıl verilecek maaşlarda belirleyici rol oynuyor. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) geçtiğimiz gün kasım ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Verilere göre enflasyon aylık yüzde 2,88 artarken, yıllık yüzde 84,39'a yükseldi. Aralık ayı enflasyonu, ocak ayında açıklanacak. Aralık enflasyonunun belli olmasıyla altı aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Böylece yeni yılda verilecek olan emekli, memur maaş zammı, asgari ücret şekillenecek.



