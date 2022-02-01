FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

01.02.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası ile ilgili son dakika bir faiz kararı geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türk Lirasına dönüşüm hesaplarında TCMB'ye faiz yetkisi verildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Son dakika gelen Merkez Bankası kararına göre çok önemli bir faiz yetkisi geldi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi.

Uygulama, "TL'ye dönüşüm hesaplarında politika faizinin altında bir faiz oranı belirlenemez" hükmüyle başlamıştı.

Altın hesaplarında da Merkez Bankası'nın, faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu belirtildi.

Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki bankalardaki döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek.

Dolar, Euro, sterlin hesabını TL'ye çeviren yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, destek uygulamasından yararlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yönetmelik değişti: Bunu yapan tüketiciyi aldatmış sayılmayacak!Yönetmelik değişti: Bunu yapan tüketiciyi aldatmış sayılmayacak!
109 ton altın bulunmuştu! 6 milyar dolarlık keşifte yeni gelişme...109 ton altın bulunmuştu! 6 milyar dolarlık keşifte yeni gelişme...
Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Biden Kongre'ye bildirecek! Ses getirecek Katar hamlesi

Biden Kongre'ye bildirecek! Ses getirecek Katar hamlesi

Sürgün adası isyanı! İddialı yarışmacı Survivor'ı bırakıyor mu?

Sürgün adası isyanı! İddialı yarışmacı Survivor'ı bırakıyor mu?

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Yeni değerlendirme

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Yeni değerlendirme

Akaryakıta zam beklentisi!

Akaryakıta zam beklentisi!

Otomobil sahiplerine önemli uyarı! Fiyatları etkileyecek mi?

Otomobil sahiplerine önemli uyarı! Fiyatları etkileyecek mi?

109 ton altın bulunmuştu! 6 milyar dolarlık keşifte yeni gelişme...

109 ton altın bulunmuştu! 6 milyar dolarlık keşifte yeni gelişme...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yaşananlara tepki! "Reyting uğruna..."

Yaşananlara tepki! "Reyting uğruna..."

Bizim Köyün Kızları yarışmacısı intihar etti! Korkunç iddia

Bizim Köyün Kızları yarışmacısı intihar etti! Korkunç iddia

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

Faturayı görünce ağzını bozdu

Faturayı görünce ağzını bozdu

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.