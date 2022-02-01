Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Son dakika gelen Merkez Bankası kararına göre çok önemli bir faiz yetkisi geldi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi.

Uygulama, "TL'ye dönüşüm hesaplarında politika faizinin altında bir faiz oranı belirlenemez" hükmüyle başlamıştı.

Altın hesaplarında da Merkez Bankası'nın, faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu belirtildi.

Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki bankalardaki döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek.

Dolar, Euro, sterlin hesabını TL'ye çeviren yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, destek uygulamasından yararlanacak.

