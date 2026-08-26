Merkez Bankası hamlesi sonrası açıkladı: 'Mevduat gelirlerinde düşme, kredide uygun faiz'

Merkez Bankası'ndan iki önemli adım geldi. Mart ayında ara verilen haftalık repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildi. Kararla birlikte hem mevduat hem de kredi faizlerinde indirim bekleniyor. İşte uzman isimden dikkat çeken değerlendirmeler...

Merkez Bankası 6 ay önce ara verdiği bir hafta vade repo ihalelerini yeniden başlattı.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; ekonomist Muhammet Bayram "Merkez Bankası'nın bankaları ve piyasayı daha fazla fonlayabileceği bir döneme geçildi" dedi.

"PARASINI MEVDUATA FAİZE YATIRANLAR İÇİN GELİRLERİNDE BİR DÜŞME OLACAK"

Mevduat faizleri yüzde 43'e kadar çıkmıştı ama şimdi Merkez Bankası'nın bankaları yüzde 37 faizle fonlayacağı aktarıldı. Bankada 1 milyon lirası olan için yüzde 43 faiz oranıyla stopajı düşürülmüş, net kazanç 31 bin 676 lira oluyordu. Bayram "Parasını mevduata faize yatıranlar için de bunların gelirlerinde bir düşme olacak" dedi. Faizin yüzde 37'ye gerilediği varsayıldığında bu getirinin net olarak 27 bin 186 TL olduğu, bunun da yaklaşık 5 bin liralık bir fark anlamına geldiği belirtildi.

"BU HAMLEDEN SONRA DAHA UYGUN BİR FAİZLE KREDİ ALINMAYA BAŞLANACAKTIR"

Peki bu karar kredi faiz oranlarını düşürecek mi? Bayram "Bankalar eğer daha rahat fonlanabiliyorsa bu da bankaların şahıslara, bireylere ihtiyaç kredisi, konut kredisi, ev kredisi, araba kredisi anlamında önemli atılımlar olacaktır" şeklinde konuştu. Devamında Bayram "Yani daha önceden eğer bir ev almak için, araba almak için, konut almak için kredi alamıyorsanız bu hamleden sonra daha uygun bir faizle kredi alınmaya başlanacaktır" ifadelerini kullandı.

FAST İŞLEM TUTAR LİMİTLERİ ARTIRILDI

Öte yandan Merkez Bankası FAST işlemlerindeki limiti de artırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) işlem tutar limitlerini 26 Ağustos 2026 itibarıyla 100 bin liradan 300 bin liraya yükselteceğini duyurmuştu. Bununla ilgili Bayram "Hafta sonu ya da mesai saatten sonra yapabiliyordunuz ama bunun limiti 100.000 liraya kadardı. Bu limit şimdi 300.000 TL'ye kadar çıkartıldı" dedi.