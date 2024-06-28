Merkez Bankası harekete geçti! Mevduat faizleri için yeni hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankalara Türk lirası cinsi finansman sağlamak için gerçekleştirdiği işlemlerin limitlerini aşağı çekti ve bankalararası piyasada Türk lirası likiditesini azaltacak, mevduat faizlerini yükseltecek bir adım atmış oldu.

YÜZDE 3'TEN 0,5'E İNDİRİLDİ

TCMB tarafından bankalara gönderilen belgeye göre, banka Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı limitlerini yüzde 3’ten yüzde 0,5’e indirdi.

BUGÜNDEN İTİBAREN SON VERİLDİ

BloomberHT'de yer alan habere göre banka ayrı bir yazı ile kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen Türk lirası karşılığı altın swap piyasası işlemlerine bugünden itibaren son verildiğini duyurdu.

Bu, bankaların TCMB’den lira cinsi borçlanabilecekleri miktarı azaltacak ve dolayısıyla mevduat faizlerinin yükselmesine neden olabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.





