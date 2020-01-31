Merkez Bankası, hükümete "Açık Mektup" gönderdi

Enflasyonun hedeften sapmasının nedenleri ile hedefe ulaşmak için alınan ve alınması gereken önlemlerin açıklandığı mektupta, 2019'da enflasyonu belirleyen faktörler ve hedefe ulaşmak için alınan önlemlere yer verildi.

Merkez Bankası, hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a "Açık Mektup" gönderdi. Mektupta, 5 Aralık 2018'de yayımlanan "2019 Yılında Para ve Kur Politikası" başlıklı temel politika metninde belirtildiği gibi 2019 için enflasyon hedefinin hükümetle beraber yüzde 5 olarak belirlendiği anımsatıldı.

Mektubun sonuç kısmında döviz kuru gelişmeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmaya bağlı olarak 2018 sonunda yüzde 20,3 düzeyinde gerçekleşen tüketici enflasyonunun, 2019 yılında 8,5 puan gerileyerek yılı

yüzde 11,8 düzeyinde tamamlandığı aktarıldı. Para politikası adımlarının yanı sıra makroekonomik

dengelenmeye yönelik olarak uygulanan ekonomi programının da katkısıyla enflasyonun ana eğilimi, beklentiler ve fiyatlama davranışlarında belirgin bir iyileşme sağlandığına vurgu yapıldı.

Orta vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüş eğiliminin genele yayılarak sürdüğü belirtilen mektupta, son aylarda

beklenti dağılımının anket katılımcıları arasında artan bir uyum içerdiği ve orta vadeli enflasyon

görünümüne ilişkin belirsizliklerin önemli ölçüde azaldığına işaret edildi. Mektupta, orta vadeli enflasyon beklentilerinin halen orta vadeli hedefin üzerinde seyretmesinin, fiyat istikrarına

dair riskleri canlı tuttuğu da ifade edildi.

Mektupta, şunlar kaydedildi:

"Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para

politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş, ana

eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde

belirlenecektir. TCMB, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün

araçları kullanmaya devam edecektir. Para politikası etkinliğinin desteklenmesi ve enflasyon-büyüme ödünleşiminin asgariye

indirilmesi açısından makro finansal politikaların risk primini düşürmeye odaklanması ve makro

politika öngörülebilirliğinin artırılmaya devam edilmesi kritik önem arz etmektedir.