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Merkez Bankası, hükümete "Açık Mektup" gönderdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

Açık Mektup'tan: - "TCMB, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" - "Parasal duruş, ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir" - "Enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal adımlara devam edilmesi fiyat istikrarına ve dolayısıyla toplumsal refaha olumlu katkıda bulunacaktır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hükümete gönderdiği mektupta, "TCMB, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün
araçları kullanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası, hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a "Açık Mektup" gönderdi. Mektupta, 5 Aralık 2018'de yayımlanan "2019 Yılında Para ve Kur Politikası" başlıklı temel politika metninde belirtildiği gibi 2019 için enflasyon hedefinin hükümetle beraber yüzde 5 olarak belirlendiği anımsatıldı.

Aynı metinde, yıl sonunda enflasyonun hedef etrafında belirlenen 2 yüzde puanlık belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda hükümete Açık Mektup yazılacağı hatırlatılan mektupta, 2019 yıl sonu enflasyonunun hedef aralığının üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Enflasyonun hedeften sapmasının nedenleri ile hedefe ulaşmak için alınan ve alınması gereken önlemlerin açıklandığı mektupta, 2019'da enflasyonu belirleyen faktörler ve hedefe ulaşmak için alınan önlemlere yer verildi.

Mektubun sonuç kısmında döviz kuru gelişmeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmaya bağlı olarak 2018 sonunda yüzde 20,3 düzeyinde gerçekleşen tüketici enflasyonunun, 2019 yılında 8,5 puan gerileyerek yılı
yüzde 11,8 düzeyinde tamamlandığı aktarıldı. Para politikası adımlarının yanı sıra makroekonomik
dengelenmeye yönelik olarak uygulanan ekonomi programının da katkısıyla enflasyonun ana eğilimi, beklentiler ve fiyatlama davranışlarında belirgin bir iyileşme sağlandığına vurgu yapıldı.

Orta vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüş eğiliminin genele yayılarak sürdüğü belirtilen mektupta, son aylarda
beklenti dağılımının anket katılımcıları arasında artan bir uyum içerdiği ve orta vadeli enflasyon
görünümüne ilişkin belirsizliklerin önemli ölçüde azaldığına işaret edildi. Mektupta, orta vadeli enflasyon beklentilerinin halen orta vadeli hedefin üzerinde seyretmesinin, fiyat istikrarına
dair riskleri canlı tuttuğu da ifade edildi.

Mektupta, şunlar kaydedildi:

"Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para
politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş, ana
eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde
belirlenecektir. TCMB, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün
araçları kullanmaya devam edecektir. Para politikası etkinliğinin desteklenmesi ve enflasyon-büyüme ödünleşiminin asgariye
indirilmesi açısından makro finansal politikaların risk primini düşürmeye odaklanması ve makro
politika öngörülebilirliğinin artırılmaya devam edilmesi kritik önem arz etmektedir.

Para ve maliye
politikası eş güdümünün güçlü bir şekilde sürdürülmesi fiyat istikrarı ve finansal istikrarın
sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde güven kanalı ile kredi
kanalının iktisadi faaliyetteki toparlanmaya destek vereceği, aynı zamanda enflasyonun hedeflenen
patikayla uyumlu seyredeceği öngörülmektedir. Enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal adımlara devam edilmesi fiyat
istikrarına ve dolayısıyla toplumsal refaha olumlu katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda TCMB,
yapısal unsurları analiz etmeye, politika önerileri geliştirmeye ve enflasyonla mücadelenin önemi
konusunda ilgili paydaşlar ve kamuoyu nezdinde farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarına
devam edecektir."

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açık mektup, piyasalar, TCMB,

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