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Merkez Bankası karar aldı! Piyasa katılımcıları anketinde değişiklik: İlk sonuçlar 20 Ekim’de…

11.10.2023 11:16 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anket listesinin güncelleneceğini açıkladı. Güncelleme sonrası ilk sonuçların ise 20 Ekim 2023 tarihinde yayımlanacağı ifade edildi.

Merkez Bankası karar aldı! Piyasa katılımcıları anketinde değişiklik: İlk sonuçlar 20 Ekim’de…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcılarıyla birlikte gerçekleştirdiği ankete güncelleme geliyor.

TCMB'den yapılan duyuruda finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin, çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin izlenmesine yönelik olarak uygulanan anketin katılımcı listesinin, anketin temsil gücünün artırılması amacıyla güncellenmesine karar verildiği belirtildi.

Yeni katılımcı listesi ile ilk anket çalışması Ekim 2023 döneminde gerçekleştirilecek. Güncelleme sonrası ilk sonuçlar 20 Ekim 2023 tarihinde yayımlanacak.

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TCMB, katılım sürekliliğinin sağlanabilmesi için sadece kurumsal katılımcılara yer verildiğini ve kurumların belirlenmesinde; bankalar için aktif büyüklüğü, aracı kurumlar için aktif/portföy büyüklükleri, yurt dışı yerleşik bankalar için Türkiye'deki portföy yatırım büyüklüğü, finansal kesim dışındaki firmalar için ise sektör seviyesinde aktif/ciro büyüklüklerinin nesnel kriterler olarak esas alındığını belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası

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