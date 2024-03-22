FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası kararı sonrası Deutsche Bank'tan kritik TL değerlendirmesi

Merkez Bankası kararı sonrası Deutsche Bank'tan kritik TL değerlendirmesi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
22.03.2024 13:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz artırımı sonrası Alman bankacılık devi Deutsche Bank'tan kritik TL değerlendirmesi geldi. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık faiz artışının ardından yeniden TL uzun pozisyonuna girme konusunda güvenli hissettiklerini belirtti.

Merkez Bankası kararı sonrası Deutsche Bank'tan kritik TL değerlendirmesi

Mart 2024 politika faizi kararını sabit bırakması beklenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz kararla faiz artırımına gitti. Deutsche Bank'tan Oliver Harvey, Christian Wietoska ve Yiğit Onay'ın hazırladığı 21 Mart tarihli raporda Türk lirasında uzun pozisyona yeniden güven duyulduğu belirtildi.

thumbs_b_c_d058c663e2d4a0bc3f3bc7d60b643410

Raporda bankanın 10 gün önce, TCMB rezervlerinde yaşanan baskı dolayısıyla yaklaşan seçim ve enflasyonda yukarı yönlü sürpriz yaşanan bir ortamda uzun vadeli Türk lirası carry trade pozisyonlarında kâr alımı yaptığı, ancak TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artışının ardından uzun pozisyonlara yeniden girme konusunda artan bir şekilde güven duyduğu belirtildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, yapılan son faiz artışının rezervler üzerindeki baskıları gevşeteceğini öngören banka Türkiye'nin dezenflasyon hedeflerinin gitgide daha gerçekçi göründüğüne vurgu yaptı.

"CARİ DENGE DAHA İYİ GÖRÜNÜMDE"

Bankanın raporunda cari dengenin daha iyi bir görünümde olduğu da ifade edildi.

Banka uzun vadeli TL pozisyonlarına yeniden girmek için daha güvenli olduğunu belirtse de seçimlerden sonra politik ekonomi tarafındaki risklerle ilgili de teyakkuzda kaldığını ifade etti.

Türk lirasında yeniden iyimser tarafa geçtiğini açıklayan banka önümüzdeki aylarda toplam getiride önemli bir performans olabileceğini, içsel getirinin yüzde 10'a varabileceğini öngördü.

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın ilk iki ayında turist sayısı 4,3 milyonu geçtiYılın ilk iki ayında turist sayısı 4,3 milyonu geçti
Artık yatırım aracı değil! Konut satışlarında yüzde 24'lük gerileme Artık yatırım aracı değil! Konut satışlarında yüzde 24'lük gerileme
Turkcell, 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladıTurkcell, 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Türk lirası Deutsche Bank Merkez Bankası kritik
En Çok Okunan Haberler
Sapık sucu istismar ettiği küçük kızla aynı karede! Yorumları görenler çileden çıktı: Duvardaki yazıların şifreleri hayrete düşürdü

Sapık sucu istismar ettiği küçük kızla aynı karede! Yorumları görenler çileden çıktı: Duvardaki yazıların şifreleri hayrete düşürdü

Günlük 3 bin TL veriyorlar ama çalışacak kimseyi bulamıyorlar

Günlük 3 bin TL veriyorlar ama çalışacak kimseyi bulamıyorlar

Gelen hesaba sinirlendi: "Terbiyesizlikleri arttı"

Gelen hesaba sinirlendi: "Terbiyesizlikleri arttı"

Artık yatırım aracı değil! Konut satışlarında yüzde 24'lük gerileme

Artık yatırım aracı değil! Konut satışlarında yüzde 24'lük gerileme

Dolardaki düşüşün ilk etkisi motorinde! Akaryakıta bir indirim bir zam!

Dolardaki düşüşün ilk etkisi motorinde! Akaryakıta bir indirim bir zam!

Temmuz’da yeni emekli maaşı sistemi yolda

Temmuz’da yeni emekli maaşı sistemi yolda

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.