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Merkez Bankası kasasındaki altın ve döviz rezervlerini açıkladı

25.08.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 72,0 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası kasasındaki altın ve döviz rezervlerini açıkladı

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 72 milyar 560 milyon dolar olan brüt rezervler, 19 Ağustos ile sona eren haftada 71 milyar 488 milyon dolara geldi.

TCMB altın rezervleri 41 milyar 177 milyon dolardan 40 milyar 762 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri bir önceki hafta 113 milyar 738 milyon dolar seviyesindeyken, 112 milyar 250 milyon dolar seviyesine geldi.

NET REZERVLER AZALDI

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 1 milyar 800,0 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 15 milyar 682 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 19 Ağustos ile sona eren haftada 13 milyar 882 milyon dolara geldi.

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Merkez Bankası
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