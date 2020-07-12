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Merkez Bankası'nda kritik değişiklikler

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.07.2020 11:16 | Son Güncelleme

Esas mukavelede yapılan değişikliklerle TCMB başkan yardımcılığı için 'tecrübe şartı' kaldırılırken, TCMB'nin bankaların sistemlerinden anlık olarak bilgi alabilmesi sağlanacak.

Merkez Bankası'nda kritik değişiklikler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi esas mukavelesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemelerle TCMB başkan yardımcılığı için ‘tecrübe şartı’ kaldırılırken, TCMB’nin bankaların sistemlerinden anlık olarak bilgi alabilmesi sağlanıyor.

Merkez Bankası’nın esas mukavelesinde değişiklik yapılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı kararında 3’üncü ve 12’nci maddeler dikkat çekti.

TCMB BAŞKAN YARDIMCILIĞI İÇİN 'TECRÜBE ŞARTI' KALKTI

Madde 12’de başkan yardımcılarının nitelik ve atamalarına ilişkin düzenleme şöyle:

MADDE 12 - Aynı Esas mukavelenin 29’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış” ibaresi, “başkanın (guvemör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Kararı yorumlayan bazı ekonomistler, yeni düzenleme ile herhangi bir üniversite mezununun, mesleki yeterlilik olmadan ve 5 yıl ile sınırlı kalmadan TCMB başkan yardımcısı olarak görev yapabileceğini paylaştı.

BANKALARDAN ANLIK EŞ ZAMANLI BİLGİ ALABİLECEK

Öte yandan TCMB'ye bankaların bilgilerine anlık ulaşabilme imkanı da verildi. Esas mukavelenin 3’üncü maddesi şöyle: “Banka talepleri gerçek zamanlı ve anlık karşılanır. Bu taleplerin karşılanmasını teminen Bankaca kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine erişim sistemleri kurulabilir. Uygulamaya yönelik her türlü usul ve esas Bankaca belirlenir.”

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