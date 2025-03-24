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Merkez Bankası'ndan 18 yılın ardından bir ilk! En son 2007 yılında bunu yapmıştı, piyasadaki fazla TL'yi çekmek için...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.03.2025 12:03
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nominal 50 milyar lira tutarlı 30 gün vadeli likidite senedini açtı. Buna göre, Merkez Bankası döviz alımı nedeni ile piyasada kalan fazla lira likiditenin geri çekilmesini amaçlıyor. Merkez, bu uygulamaya daha öncesinde 2007 yılında başvurmuştu.

Merkez Bankası'ndan 18 yılın ardından bir ilk! En son 2007 yılında bunu yapmıştı, piyasadaki fazla TL'yi çekmek için...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir ay vadeli 50 milyar TL tutarında likidite senedi için ihale açtı. Merkez Bankası tarafından 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verildiği bildrilmişti.
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Buna göre, 50 milyar TL tutarında TRM240425T14 ISIN kodlu kağıt için ihaleye çıkıldı. Yarın valörlü tahvil için teklifler saat 11.00-11.45 arasında alınacak.

MERKEZ BANKASI'NDAN 18 YILIN ARDINDAN BİR İLK

Döviz alımları nedeniyle ile piyasada fazla kalan TL likiditenin çekilmesini amaçlayan bu uygulamaya Merkez Bankası 2007 yılında başvurmuştu. Likidite senetleri ihalelerine Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan bankalar ve aracı kurumlar katılabiliyor.

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LİKİDİTE SENETLERİ NEDİR?

Likidite senetleri Merkez Bankası tarafından piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla çıkarılan para politikası aracı olan menkul kıymet niteliğine sahip senetlerdir. Merkez Bankası tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü aşmayan vadelerde, iskontolu olarak ihraç edilir.
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Anahtar Kelimeler:
senet Merkez Bankası likidite
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