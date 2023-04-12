FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası'ndan 70 bin TL talimatı! İhtiyaç kredisi en yüksek ne kadar alınabilecek? İhtiyaç ve konut kredilerinde üst sınır ne?

Merkez Bankası'ndan 70 bin TL talimatı! İhtiyaç kredisi en yüksek ne kadar alınabilecek? İhtiyaç ve konut kredilerinde üst sınır ne?

12.04.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası ihtiyaç kredisi için üst belirledi. İhtiyaç ve konut kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar Merkez Bankası ihtiyaç kredisi ekranını araştırıyor. Bankacılık sektöründe kredilerde miktarın azalmasıyla vadelerde de gerileme olduğu kaydedildi. TL mevduat faizi ise yüzde 60’lara dayandı. Peki, ihtiyaç kredisi en yüksek ne kadar alınabilecek? İhtiyaç ve konut kredilerinde üst sınır ne?

Merkez Bankası'ndan 70 bin TL talimatı! İhtiyaç kredisi en yüksek ne kadar alınabilecek? İhtiyaç ve konut kredilerinde üst sınır ne?

İhtiyaç kredisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TC Merkez Bankası'nın kredilerde sınırlama getirmesiyle vatandaşlar ihtiyaç kredisi ve konut kredisi miktarlarında üst sınırı merak ediyor. Merkez Bankası geçen cuma günü TL mevduat oranında tahsis tesis yükümlülüğü oranını yüzde 60’a yükseltmiş, TL mevduat dönüşüm oranı hedeflemesini geri getirmişti. İşte TC Merkez Bankası ihtiyaç kredisi ve konut kredisi sınırlamasıyla ilgili detaylar...

İHTİYAÇ KREDİSİ EN YÜKSEK NE KADAR ALINABİLECEK?

Bankacılık sektörü 70 bin TL’nin üzerinde kredi vermemeye başladı. KOBİ kredilerinde de belirsizlik yaşanıyor. Bir bankacılık kaynağına göre, kamu bankalarına yazılı talimat gitti ve ihtiyaç kredilerinde 70 bin sınırının konut kredilerinde ise 250 bin sınırının aşılmaması yönünde talimat gönderildi. Kaynak aynı zamanda 70 bin lira olan limite verilen vadenin de 24 aya gerilediğini ifade ederek bankaların kredi arzını oldukça daralttığını vurguladı.

ezgif.com-gif-maker (52)

İHTİYAÇ VE KONUT KREDİLERİNDE ÜST SINIR NE?

Merkez Bankası’nın ihtiyaç kredilerinde 70 bin sınırının, konut kredilerinde ise 250 bin sınırının aşılmaması yönünde bankalara talimat yolladığı ifade edildi. Bankacılık sektörü kaynakları 70 bin liranın üzerindeki krediler için faiz oranının yeterli olmadığı, öte yandan kredilerde miktarın azalmasının yanında vadelerde de gerileme olduğu kaydedildi. TL mevduat faizi ise yüzde 60’lara dayandı.

kidem-tazminati-nedir-736x414

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kirayı 1 yıllık peşin ödedi! Başına gelmeyen kalmadı...Kirayı 1 yıllık peşin ödedi! Başına gelmeyen kalmadı...
Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik!Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik!
Motorine bu gece zam geliyor…Motorine bu gece zam geliyor…
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi ihtiyaç kredisi Merkez Bankası

En Çok Okunan Haberler

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Kamu işçisine toplu sözleşme ikramiyesi

Kamu işçisine toplu sözleşme ikramiyesi

Merkez Bankası’ndan bankalara ‘ihtiyaç kredisi’ talimatı!

Merkez Bankası’ndan bankalara ‘ihtiyaç kredisi’ talimatı!

Asgari ücret vaadi gündem oldu! Yoksulluk sınırı...

Asgari ücret vaadi gündem oldu! Yoksulluk sınırı...

EYT'liler dikkat! Uzman isimden kritik uyarı: Devlet bu parayı geri ister

EYT'liler dikkat! Uzman isimden kritik uyarı: Devlet bu parayı geri ister

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.