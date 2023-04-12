Merkez Bankası'ndan 70 bin TL talimatı! İhtiyaç kredisi en yüksek ne kadar alınabilecek? İhtiyaç ve konut kredilerinde üst sınır ne?

İhtiyaç kredisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TC Merkez Bankası'nın kredilerde sınırlama getirmesiyle vatandaşlar ihtiyaç kredisi ve konut kredisi miktarlarında üst sınırı merak ediyor. Merkez Bankası geçen cuma günü TL mevduat oranında tahsis tesis yükümlülüğü oranını yüzde 60’a yükseltmiş, TL mevduat dönüşüm oranı hedeflemesini geri getirmişti. İşte TC Merkez Bankası ihtiyaç kredisi ve konut kredisi sınırlamasıyla ilgili detaylar...

İHTİYAÇ KREDİSİ EN YÜKSEK NE KADAR ALINABİLECEK?

Bankacılık sektörü 70 bin TL’nin üzerinde kredi vermemeye başladı. KOBİ kredilerinde de belirsizlik yaşanıyor. Bir bankacılık kaynağına göre, kamu bankalarına yazılı talimat gitti ve ihtiyaç kredilerinde 70 bin sınırının konut kredilerinde ise 250 bin sınırının aşılmaması yönünde talimat gönderildi. Kaynak aynı zamanda 70 bin lira olan limite verilen vadenin de 24 aya gerilediğini ifade ederek bankaların kredi arzını oldukça daralttığını vurguladı.

İHTİYAÇ VE KONUT KREDİLERİNDE ÜST SINIR NE?

Merkez Bankası’nın ihtiyaç kredilerinde 70 bin sınırının, konut kredilerinde ise 250 bin sınırının aşılmaması yönünde bankalara talimat yolladığı ifade edildi. Bankacılık sektörü kaynakları 70 bin liranın üzerindeki krediler için faiz oranının yeterli olmadığı, öte yandan kredilerde miktarın azalmasının yanında vadelerde de gerileme olduğu kaydedildi. TL mevduat faizi ise yüzde 60’lara dayandı.





